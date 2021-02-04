Nakdi destek ödeme günü belli oldu...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.



Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.



Bakan Selçuk “ Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.