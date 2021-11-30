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Müzisyenler dijital dünyaya açılıyor

Geçtiğimiz yıldan bu yana dijital olarak seyirciyle buluşan sanatçılar, biletleme, oyunlaştırılmış bağış ve kişiselleştirilmiş videolar gibi çeşitli yöntemlerle maddi kazanç elde ediyor.

Ekonomi 30.11.2021, 14:13
Müzisyenler dijital dünyaya açılıyor

Geçtiğimiz yıldan bu yana dijital olarak seyirciyle buluşan sanatçılar, biletleme, oyunlaştırılmış bağış ve kişiselleştirilmiş videolar gibi çeşitli yöntemlerle maddi kazanç elde ediyor.

Dijital sahne Musixen, sanatçılara uluslararası arenada görünür olma ve platformdaki performanslarından gelir elde etme fırsatı sunuyor. Mayıs 2020’den bu yana dijital olarak seyirciyle buluşan sanatçılar; çeşitli yöntemlerle maddi kazanç elde ediyor. Platformda canlı performansa imza atan birçok müzisyen, pandemi öncesindeki kazançlarına oranla platformda çok daha iyi bir gelir elde ettiklerini belirtiyor. Müzisyenler, yaptıkları canlı yayınlarda gönderilen her bir hediye elmas başına gelir elde etme imkanı buluyor. Biletli yayınlarda ise, sanatçılar elde edilen gelirin yüzde 80’ini kazanıyor.

Platform, Türkiye’nin önemli radyo ve müzik portalı MüzikOnAir ile hayata geçirdiği yeni projesi ile platformdaki sanatçıların daha fazla kişiye ulaşmasını amaçlıyor. İş birliği sayesinde platforma kayıtlı sanatçıların şarkı ve klipleri artık bir çok dijital platformlarda da yayınlanarak çok daha fazla müziksevere ulaştırılacak.

“Kendimizi artık yeni nesil dijital menajerlik platformu olarak nitelendiriyoruz”

Pandemi ile birlikte özellikle eğlence sektöründeki sanatçıların birçok zorlukla baş başa kaldığını belirten platformun kurucusu Çağrı Bozay, “Müzik endüstrisinde çalışanların dinleyicilerine farklı platformlar üzerinden ulaşması için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Türkiye’nin en önemli radyo ve müzik portallarından MüzikOnAir ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, sanatçılarımızın şarkı ve kliplerinin dünyanın önde gelen dijital platformlarında yayınlanmasını sağlayacak” diye konuştu.

Dijital platformlardaki tanıtım çalışmaları konusunda da sanatçılara destek olacaklarını söyleyen Bozay, “Attığımız bu adım sayesinde sanatçılarımız hem dünyaya açılma şansı bulacak hem de gelirlerini artıracak. Biz de kendimizi artık yeni nesil dijital menajerlik platformu olarak adlandırabiliriz” dedi.

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