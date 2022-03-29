Müzakere sonrası piyasalar hareketlendi!

İstanbul'da gerçekleşen barış masasından sonra yükseliş hareketi gözlemlendi. Frankfurt ve Paris borsaları yüzde 4 değer kazandı. Öte yandan petrol fiyatlarında ise yüzde 5 düşüş yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.40 itibarıyla 106,52 dolar oldu. Borsa İstanbul'da hisseler değer kazanırken dolar düştü. Dolar/TL, İstanbul'daki tarihi Rusya-Ukrayna görüşmesinin ardından 14,65 seviyelerinde işlem görüyor. Ruble bugün görüşmelerin ardından dolar karşısında yüzde 10 değer kazanarak 85,91'e seviyesine geriledi.

Euro 16,19 TL Sterlin ise 19,16 TL

Altın ve gümüş

Onsu 1.893 dolar olan altında, gram altın 887/888, çeyrek altın 1.426/1.427, Cumhuriyet altını ise 5.874/5.876 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,34 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 47 bin 911, Ethereum 3 bin 474dolardan işlem görüyor.