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Muud üzerinden 2021'de en çok Hadise dinlendi

- Geçen yıl yerli albümler listesinin ilk sırasında Ziynet Sali’nin Yaşam Çiçeği adlı albümü yer aldı

Ekonomi 24.12.2021, 11:57
Muud üzerinden 2021'de en çok Hadise dinlendi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud'un, 2021 yılının en çok dinlenenleri listesinde yerli sanatçılar kategorisinin ilk sırasında Hadise yer alırken, yılın en çok dinlenen ve indirilen yerli parçası Mustafa Ceceli-Ekin Uzunlar imzalı Öptüm Nefesinden oldu.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, Muud, bu yıl da müzikseverlerin nabzını tuttu.

Güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken Muud’da, 2021’in en çok dinlenen ve indirilen şarkı, sanatçı ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.

Hadise, Zeynep Bastık ve Bilal Sonses, Muud’da 2021 yılı boyunca en çok dinlenen üç sanatçı oldu. Ziynet Sali’nin Yaşam Çiçeği adlı albümü ise en çok dinlenen ve indirilen albümlerde zirvede yer aldı. En çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesinde ise Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’dan Öptüm Nefesinden adlı parça yer aldı. Onu sevilen rapçi Uzi’den Krvn ve Edis’ten Martılar takip etti. Öptüm Nefesinden en çok indirilen şarkılar kategorisinde de birinci olurken, İkilem grubunun büyük çıkış yakaladığı Bir Sebebi Var adlı parça ikinci sırayı aldı. Üçüncü ise Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe’nin Hasbelkader isimli düeti oldu.

- Albümlerde Ziynet Sali ilk sırada

Muud kullanıcıları en çok Ziynet Sali’den Yaşam Çiçeği, Uzi’den Kan ve Ebru Yaşar’dan Gel de Sevme albümlerini dinledi. Sali’nin nisan ayında yayınlanan Yaşam Çiçeği albümü, aynı zamanda yılın en çok indirilen albümü oldu. Onu Uzi’nin büyük başarı yakalayan albümü Kan ile Zeynep Bastık’tan Zeynodisco izledi.

Yabancı şarkılar arasında ise Inna’nın nisan ayı sonunda çıkan single’ı Oh My God birinci oldu. İkinci sırada DJ Regard Ride It parçasıyla yer aldı. Onu SAINt JHN-Roses (Imanbek Remix) takip etti.

Muud’un yıl boyunca en çok dinlenen müzik listeleri ise; Herkes Bunları Dinliyor, Yerli Yeniler, Türkçe Pop, Türkçe Rap, Yabancı Pop ve Haftanın Muud'luluk Modu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, "2021’de pandeminin de etkisiyle kullanıcıların içerik ihtiyacı ve tüketimi artmaya devam etti. Yıllardır Türk Telekom abonesi olan ve olmayan herkese zengin ve güncel bir müzik arşivi sunan Muud ile, bu yıl da milyonlarca içeriği müzikseverlerle buluşturduk. Türk Telekom olarak genç ruhlu dijital müzik platformu Muud ile müzik dünyasına katkı sağlamayı 2022 yılında da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

#Türk Telekom
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