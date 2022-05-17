Mutfak tüpüne zam geldi!

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; 12 kilogramlık mutfak tüpü İstanbul'da 301 TL'den 311 TL'ye çıktı. Bir yılda mutfak tüpündeki fiyat artışı yüzde 141 oldu. Yılın ilk gününde 238 lira olan tüpe sene başından bu yana ise yüzde 30 geldi.

5 Nisan'da 316 lira olan büyük tüpe 6 Mayıs’ta 15 lira indirim yapılmıştı. LPG'de yaşanan fiyat artışıyla birlikte bugünden itibaren 10 lira zam yapıldı. 2 kilogramlık küçük tüpün fiyatı dün 58.5 TL iken bugün 60.5 TL'ye yükseldi.