Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!

Yılın ilk gününde 238 lira olan tüpe sene başından bu yana düzenli olarak zam geliyor. LPG'ye gelen zamlardan etkilenen ev tipi tüpler şu an 339 liradan satılıyor.

Son zamla birlikte 2022 yılı içerisinde mutfak tüpüne yüzde 40'ın üzerinde zam gelmiş oldu. Böylece; asgari ücretli bir yurttaş maaşının yüzde 10'undan fazlasını bir adet mutfak tüpüne vermek zorunda kalıyor.

"10 YILDA YAŞANAN BÜYÜK DEĞİŞİM"

Ev tipi büyük tüp 10 yıl önce 65 liraya satılıyordu. 2012’nin en yüksek fiyatı ise aralık ayında gelen 2 TL’lik zam ile 67 lira olmuştu. 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 120 liraya alınan 12 kilogramlık mutfak tüpünün 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla satış fiyatı 215 lira 50 kuruşa çıkmıştı. 2021'de 11 ayda 12 kilogramlık mutfak tüpüne 20 defa zam yapıldı. Artış yüzde 80'in üzerinde gerçekleşmişti. 10 yılda tüpe gelen zam yüzde 386’yı aştı.

MAYIS AYINDA 10 LİRALIK ZAM GELMİŞTİ

Mayıs ayında zam yağmurunun yaşandığı günlerde mutfak tüpüne de zam gelmişti.

17 Mayıs 2022 günü 12 kilogramlık ev tip tüp 301 liradan 311 liraya çıkarılarak bir günde 10 TL'lik zam yapılmıştı.

18 GÜNDE 20 TL ZAM YAPILDI

Son yapılan zamlar ile birlikte İstanbul'da 339 liraya ulaşan tüp fiyatları, bu zamdan önce 319 liradan satışa sunuluyordu.

Ev tipi mutfak tüplerindeki son fiyat değişikliği 11.06.2022 tarihinde yapıldı. Bu zamdan tam 18 gün öncesinde yani 26.05.2022 tarihinde yapılan zam ile birlikte tüp fiyatları 319 TL olmuştu.

26 Mayıs'tan 11 Haziran'a kadar süren 18 günlük süre içerisinde mutfak tüpüne tam 20 TL'lik zam uygulandı.