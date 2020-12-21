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Mutasyon paniği ve sert satışlar

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 76,895,904 – tedaviye pozitif cevap veren 49,805,531 – ölü sayısı 1,694,716 kişiye ulaşmıştır.(GCM Yatırım)

Ekonomi 21.12.2020, 16:05
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Mutasyon paniği ve sert satışlar

“PİYASANIN ROTASI”

Mutasyon Paniği ve Sert Satışlar…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 76,895,904 – tedaviye pozitif cevap veren 49,805,531 – ölü sayısı 1,694,716 kişiye ulaşmıştır.

Virüsün İngiltere kaynaklı olarak mutasyona uğraması ve yayılma hızının %70 – %77 arasında olması panik havası yaratırken, Avrupa’da kapsamlı kapanmalar olabilir korkuları ile endekslerde sert satışlar görülmektedir. Petrol %5 üzerinde değer kaybederken, G10 para birimlerinden Dolar’a karşı değer kayıpları öne çıkmaktadır. VIX endişe endeksi 30 seviyesine ulaşırken, riskten kaçış fiyatlaması etkin olmaktadır.

Bu hafta TCMB faiz kararını takip edeceğiz. TCMB yılın son faiz kararını 24 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacaktır. Araştırma olarak beklentimiz politika faizinin %15 seviyesinden %16 seviyesine 100 baz puan faiz artışı ile yükseltilmesi yönündedir. Yeni Başkan ile daha etkin iletişim politikasına geçen Merkez Bankası’nın enflasyon önceliğinde olduğundan dolayı döviz kurunu stabilize etmesi gerekmektedir. Bu stabilizasyon sıkı para politikası ve duruşu ile olacakken araç olarak faiz artışı dışında başka bir çare bulunmamaktadır. Enflasyonun 2021 yılının ilk çeyreğinde zirve yapabileceği yol haritasına göre TCMB’nin bu döneme kadar sıkı para politikası ve faiz artışlarından vazgeçmemesi gerekmektedir.

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3650 seviyesi altında 3630 seviyesinde fiyatlanmaktadır.  Kısa dönemli olarak 3600 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,8899 seviyesinde bulunurken, %1 seviyesine doğru momentumunu sürdürmektedir. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $1800 seviyesi üzerinde $1875 seviyesinde bulunmaktadır. EURUSD paritesi 1,2164 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,69 seviyesi ile 8,00 seviyesi altında fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 323.470 seviyesi ile 400 seviyesi altında hareket devam etmektedir. Dolar temasında  (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu)) bir miktar toparlanma bulunmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 1 günlük performansları (- kırmızı  / + yeşil)

Türk Lirası, %0,83 değer kaybı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 1 günlük performansları (- kırmızı  / + yeşil)

Altın %0,34 değer kaybı – Gümüş %0,76 değer kazancı göstermektedir.

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