Müşterilerinin finansal sağlığını düşünen Garanti BBVA, müşterilerine özel çözümler sunmaya devam ediyor…

Müşteriler, bankanın Finansal Sağlık yaklaşımı kapsamında Garanti BBVA Mobil üzerinden ihtiyaçlarına göre kendilerine özel sunulan aylık Tasarruf Planı sayesinde, harcama planı oluşturarak giderlerini kolayca kontrol edebiliyor. Garanti BBVA’nın teknolojik altyapısı ve ileri analitik model uygulamaları ile desteklenen Tasarruf Planı, proaktif olarak ilgili kitleye her ay belirli harcama kategorilerinde ne kadar tasarruf etme potansiyeli olduğu hakkında bilgi veriyor. Müşteriler kendilerine özel sunulan planı uygulayarak, belirledikleri tutara yaklaştıklarında anında bilgilendiriliyor. Bu sayede harcamaların farkında olunması, kolaylıkla takip edilmesi, gelir-gider dengesinin sağlanması amaçlanıyor.

Garanti BBVA Mobil’de sunulan birçok ürün ve hizmet de müşterilerinin finansal sağlığına destek oluyor. Bilgilendirme hizmetleri ile müşteriler, kredi kartı, hesaplar ya da ödemeleri ile ilgili ihtiyaçları olabilecek düzenli bilgilendirmeler için tanımlama yapabiliyor, bu sayede anlık bildirim alarak bütçelerini daha kolay şekilde takip edebiliyor.

Müşterilerin ihtiyaçlarına anında cevap veren akıllı asistan Ugi ise, proaktif olarak hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Ugi, taksitsiz yapılan alışverişlerde müşteriyi bilgilendiriyor ve istenildiği takdirde taksitlendirme yapılması konusunda müşterilere destek oluyor. Aynı zamanda Ugi, canlı desteğe ihtiyaç duyan müşterileri tespit edip, bu müşterilerin mobil uygulama üzerinden canlı destek asistanlarına bağlanmalarını ve doğrudan destek almalarını da sağlıyor.

Finansal Sağlık çözümleri hakkında bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Finansal Sağlık yaklaşımımızla, dijital aktif olan her bir müşterimiz için finansal sağlık önerileri geliştiriyoruz. Her müşterimizin kendisine özel önerileri takip ederek finansal sağlığını iyileştirmelerine katkıda bulunurken müşterilerimize zahmetsiz ve akıllı bir bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Garanti BBVA Mobil’deki ‘Durumum” alanı ayda 4 milyona yakın kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor. Bu sekme içerisinde müşterilerimizin finansal sağlığına ilişkin ipuçları da paylaşıyoruz. Kişiye özel, 70’den fazla finansal sağlık ipucu sunuyoruz. Böylece gerekli aksiyonları alıp daha iyi birikim ya da daha kontrollü harcama yapabilmelerini hedefliyoruz. Herkesin gelir-gider dengesi, ihtiyaçları ve parayla ilgili konuları takip etme alışkanlığı kendisine özel olduğu için müşterilerimize sağladığımız tavsiyeleri zenginleştirmek, geliştirmek ve yeni özellikler eklemek için sürekli çalışıyoruz. Kısacası teknoloji, bilgi ve doğru tavsiyenin gücünü birleştirerek, ‘Finansal Sağlık paranızın gücünü artırır” söylemiyle müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.” dedi.