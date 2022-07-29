Müşteri şikayetleri tek platformdan markalara ulaştırılıyor

Müşteri deneyimleri, yorumları ve şikayetlerini tek platformda bir araya getirdiklerini belirten Panaszok CEO’su Gökhan Elçin, “Günümüzde müşteri şikayetlerinin karşılıksız kalması, firmalar açısından en büyük sorunlar arasında yer alıyor. Projemiz sayesinde bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

Müşteri şikayetleri tek merkezden alınıp direkt ilgili markaya iletiliyor. Firmalara yönelik şikayetlerin, firmaya ulaştırılmasını ve çözüme kavuşturulmasını amaç edinmiş bir platform olduklarını dile getiren Panaszok CEO’su Gökhan Elçin, “ Temel olarak müşteri ve markalar arasında köprü kurmakta olan şirket, şikayetlerin gerçek kullanıcılar tarafından oluşturulmasına büyük bir önem veriyor. Günümüzde firmalara yönelik şikayetlerin karşılıksız kalması bu sayede önlenebilecek” şeklinde konuştu.

“Müşteri şikayetlerinin firmalara ulaşması marka imajı açısından önemli”

Müşteri şikayetlerinin firmalara en doğru ve en sistemli bir şekilde ulaşmasının, marka bilinirliği ve imajı açısından çok önemli olduğunun altını çizen Gökhan Elçin “Günümüzde müşteri şikayetlerinin karşılıksız kalması, firmalar açısından en büyük sorunlar arasında yer alıyor. Şirket olarak biz, bu sorunu ortadan kaldırmak ve markanın olumsuz bir imaj elde etmesini sağlamayı hedefliyoruz ayrıca marka imajlarının korunmasına yönelik de önemli bir oluşumuz” ifadelerini kullandı

“Müşteri deneyimleri ve marka çözümlerini sunmaktayız”

Müşterilere deneyimler ve marka çözümlerini sunmakta olduklarının altını çizen Elçin, “internet üzerinde doğru ve güvenilir bir alışverişin gerçekleşmesini istiyoruz. Müşteri deneyimleri, yorumları ve şikayetlerini tek platformda bir araya getirdik. Müşteri deneyimlerini okuyanların oranı yüzde 80’e ulaşmış durumda. Bu çok ciddi bir oran. Demek ki internet alışverişi yapanların büyük bir kısmı müşteri deneyimlerini okuduktan sonra alışverişlerini gerçekleştiriyor. Bu noktada doğru bilgilerin sunulmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Müşteriler, ücretsiz bir şekilde deneyimlerini, şikayet ve yorumlarını platform üzerinden paylaşarak diğer kullanıcıların bunları okumasına olanak tanıyor” dedi

“Proje ile müşteri şikayetlerinin firmalara ulaşmasını sağlıyoruz”

Müşteri şikayetlerinin çok önemli olduğunu belirten Elçin, bu şikayetlerin firmalara ulaşmasına katkıda bulunduklarını ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elçin, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Şirket olarak şikayet yazma ve şikayeti çözme noktasında kullanıcılardan herhangi bir ücret talebinde bulunmuyoruz. Gerçek müşteriler, yani o markadan ürün satın almış kişiler, şikayetlerini özgür bir şekilde aktarabilme şansı elde ediyor. Firmalar ise sitemiz üzerinde ücretli veya ücretsiz bir şekilde üyelik açarak markalarıyla ilgili şikayetleri okuma ve bu şikayetleri çözme imkanına sahip oluyor. Biz, bir çözüm sitesi olarak faaliyetlerde bulunuyoruz. Yapmış oldukları ticari faaliyetleri dahilinde bir sorunla karşılaştıklarını düşündüklerinde bu sorunların çözümü için bizlere başvuruda bulunabiliyor. Müşteriler sitede üyelik açma sırasında telefon numaralarını kullanabiliyor. Gelişmiş bir teknoloji kullanmamamız sayesinde marka ve müşterileri arasında efektif şekilde köprü kurabiliyoruz” ifadelerini kullandı.