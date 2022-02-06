Müşteri kaybetmemek için dolar kurunu 3 TL'ye sabitledi!

Son dönemde artan kurlar nedeniyle pek çok ürünün fiyatına zam geldi.Ülkemizdeki teknoloji odaklı ürünler ve hizmetler de uçuk fiyatlara satılmaya başlandı. Türk kullanıcılarını kaybetmek istemeyen şirketler, ücretleri düşük tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Örneğin Steam, PC oyunlarını dolar değerinin çok aşağısında fiyatlardan satmaya başladı. Hatta Steam’in genel olarak dolar kurunu 5 TL gibi bir meblağdan hesapladığını da söyleyebiliriz.

Peki TL’ye Steam dışında saygı duyan, döviz kurunu düşükten gösteren başka şirketler yok mu? Elbette var. Bu şirketlerden birisi de dünya devi olan Netflix. Netflix hali hazırda Türkiye’ye özel bir fiyat politikası uyguluyor.

Kendi anavatanı olan ABD’de en ucuz temel üyelik ücreti için 9 dolar talep eden Netflix’in ülkemizdeki fiyatı ise yalnızca 27 TL. Normal şartlarda dolar kuru, güncel tutarlardan hesaplansaydı Netflix’in aylık ödemesi için 120 TL’lik bir fatura tutarı karşımıza çıkacaktı. Fakat Netflix doları 3TL kabul ettiği için en basit üyelik şekline 27 TL gibi uygun bir fiyata sahip olabiliyoruz. Dileriz önümüzdeki süreçte dolar kurunu daha düşük fiyatlardan hesaplayan şirket sayısı artmaya devam eder.