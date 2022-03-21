Müşteri Hizmetlerinde QNB Finansbank’a 5 Stevie ödülü

Pandemi sürecinde uzaktan çalışma koşullarının yaygınlaşmasıyla birlikte pek çok iş yapış şekli de değişti. Ancak bankalar, her zaman müşteri hizmetleri kalitesini üst seviyelerde tutmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını yürütüyorlar. QNB Finansbank da tüm birimleriyle müşteri ve çalışan memnuniyeti odağında yürüttüğü çalışmalarla uluslararası alanda beş kategoride beş farklı ödülün sahibi oldu. QNB Finansbank’ın Sizi Dinliyoruz ekipleri altın, QNB Finansbank Çağrı Merkezi ekipleri gümüş, KOBİ Bulut ekibiyle gümüş, Telefon Bankacılığı Eğitim & Gelişim ekipleriyle gümüş ve Tele Satış ekipleriyle bronz Stevie ödüllerinin sahibi oldu.

Bu yılki yarışma programına hemen hemen her sektörden ve 51 ülkeden 2 binden fazla aday katıldı. Kazananlar, sekiz uzman değerlendirme komitesinde dünya çapında 150'den fazla profesyonelin ortalama puanlarına göre belirlendi.

QNB Finansbank Bilgi Teknolojileri, Operasyon, Kanallar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kürşad Demirkol kazanılan ödüllerle ilgili şunları söyledi; “QNB Finansbank olarak, ekiplerimizin gösterdiği başarıdan dolayı çok gururluyuz. Pandeminin her alanda olumsuz etkilerinin hissedildiği bir dönemde çalışma arkadaşlarımı bankacılık işlemlerini herkes için olumlu birer deneyime dönüştürdükleri için tebrik ediyorum. Gösterdiğimiz özverili çalışmaların uluslararası bir ödüle layık görülmesi bizi daha iyiye ulaşmak için motive etti. Tüm birimlerimizle müşteri ve çalışan odağımızı hiç bırakmadığımız, başarı kriterlerimizi yakından takip ettiğimiz çalışma prensiplerimizi ödüllerle taçlandırmak gurur verici.”