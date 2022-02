Müşteri çekme yarışı yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarındaki balıkçılar yeri göğü inletiyor. Pazarda kurulan tezgahlarda istavritin kilogram fiyatı 30 liraya, hamsinin kilogramı ise 25 liraya satılıyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde her Perşembe günü kurulan pazarda balıkçılarda onlara ayrılan bölümde tezgahlarını kuruyor. Öğlen saatlerine doğru kalabalıklaşan pazarda balıkçı esnafı da vatandaşı balık yemeye teşvik etmek ve daha iyi satış yapmak için adeta yeri göğü inletiyor. Yüksek sesle bağırarak müşteri çekmeye çalışan balıkçılar, sezonun bitmesine az bir süre kala vatandaşların bol bol balık yemesini tavsiye ediyor. Balık tezgahlarında istavritin kilogram fiyatı 30 liraya, hamsinin kilogramı 25 liraya satılırken, palamudun tanesi ise 20 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

“Bir paket sigaraya 25-30 lira veriyoruz”

Yedi senedir seyyar tezgahta balık satışı yaptığını dile getiren Engin Şınık, “Şuanda tezgahımızda istavrit balığımız var. Bunu bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Şuan Şubat ayının sonlarına doğru ilerliyoruz. Balıkçılığın son aylarına geldik. İstavritin kilogramı 25-30 lira arasında satılıyor. Hamsini ise kilosu 25 liradan satılıyor. Vatandaşlarımızın bol bol balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Taze balık sağlık açısından her zaman çok çok iyidir. Bildiğimiz kadarıyla gözlere iyi gelir. Biz her gün bir paket sigaraya 25-30 lira veriyoruz. Ama ailemize, çocuklarımıza böyle yiyecekleri biraz kısıtlıyoruz. Yapmamamız gereken şeyler bunlar aslında. Omega 3 besin kaynağının yüksek olduğu bir balık türü bu. Elinden geldiğince insanların biraz daha balığa yönelmesini tavsiye ediyoruz. Her eve haftada bir iki kez balık girmesini ve insanların haftada bir iki kez balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Zaten 2 ay sonra sezon bitiyor”

15 senedir balık satışı yapan Yaşar Gücen, “Balıklarımız tazedir. Kırklareli Kıyıköy’den geliyor. Hamsi 25, istavrit 25, mezgit 25, palamudumuz, levreğimiz ve çupramız var. Yani hepsi kayıktan canlı geliyor” dedi.

Pazarda balık satan Gökhan Sönmez de, “İstavritin kilosu 30 lira, hamsi 25, bizim tezgahlarda fiyatlar uygun. Haftada en az 3-4 gün balık tüketilmelidir. Patlıcan 25 lira, biberin kilosu 30 lira bu havada yenmez. Balık zamanı bu aylarda balık yenir. Zaten 2 ay sonra sezon bitiyor” diye konuştu.

Pazar esnafından Ali Akkurt ise, “Palamut her yerde 40-50 lira biz 20 lira yazdık. Ama çok güzel herkes yesin. Her yerde pahalı millet ucuz yesin. Hamsi güzel hesaplı, istavrit güzel. Dükkanda 5-60 lira biz 30 lira yazdık” şeklinde konuştu.