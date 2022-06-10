Müstakil villa projesi Mevsim İstanbul Bahçeşehir tanıtıldı

Konut piyasasında İstanbul’un son dönemde öne çıkan lokasyonlarından Bahçeşehir’de müstakil villa projesi hayata geçirildi. Projenin lansmanı Bahçeşehir’de bulunan satış ofisinde yapıldı.

Pandemi sonrası müstakil tip konutlara talep artıyor. Villa tasarımlı projeler İstanbul’da yükselmeye başladı. Sarılar Grup, Mevsim İstanbul Bahçeşehir projesini hayata geçirdi. Projenin tanıtımı Bahçeşehir’de satış ofisinde düzenlenen etkinlikte yapıldı. Proje lansmanında toplam 89 adet villanın yapılacağı ve 2024 Aralık ayında teslim edileceği duyuruldu.

Projeye ilgili bilgi veren Sarılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sarı, “Biz kat karşılığı konut yapmıyoruz. Mülkünü tamamen alıyoruz. Yapacağımız binanın beton, demir gibi malzemelerini nakit olarak önceden alarak projeyi yapıyoruz. Bir müjdemiz daha var bu projenin akabinde hemen yanında aynı konsepte aynı büyüklükte başka bir proje daha yapacağız. Başakşehir’de inşaat projelerimiz devam ediyor. Alacaklara ödeme kolaylığı sağlayacağız. ‘Ev alma komşu al’ diye bir sloganımız var. Her parası olan bizden ev alamıyor. Bu konuda seçici oluyoruz. Kağıthane ve Çengelköy’de yaptığımız projelerde memnuniyet oranları yüzde 97 ve 98. Bunu kayda değer bir başarı olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Mevsim İnşaat Bahçeşehir’in Proje Müdürü Efe Hıdırlıoğlu ise “Projeye başladık toplam inşaat alanımız 50 bin metrekareden oluşuyor. Villaları 33 bin metrekare arazi üzerine inşa ediyoruz. Projede 89 adet villamız var. Bunların 33’ü müstakil 59’u ikiz villadır. Villalarımız A Plus konseptiyle yapılıyor. Her birinin konforu özel olarak tasarlandı. Villaları sahiplerine 2024 yılının aralık ayı gibi teslim etmeyi planlıyoruz. Villaların fiyatı 11 milyon liradan başlayıp 18 milyon liraya kadar çıkıyor. Bunlar da lansman fiyatlarımızdır. Bugünden itibaren satışlarımız başladı, hepimiz için heyecanlı bir gün” dedi.

Lokasyonun önemine vurgu yapan Hıdırlıoğlu, “Bahçeşehir lokasyon itibariyle İstanbul’u birbirine bağlayan e-5 karayolu, tem otoyoluna yakınlığıyla aynı zaman Kuzey Marmara Otoyolu’nun habipler Hasdal bağlantısının tamamlanmasıyla ulaşım açısından daha da rahatlayacak. Böylece değerine değer katacaktır. Bu bölge hastaneler, önde gelen eğitim kurumları ve alışveriş merkezlerine yakınlığıyla da ön plana çıkmaktadır. Sarılar Grup normalde iş ve alışveriş merkezleri yapıyordu. 2016 yılında markalı konut projesi olarak Mevsim İstanbul’u kurduk. Böylece konut sektörüne girdik. Pandemiyle de villa konseptine geçiş yaptık. Başakşehir de yatay mimari ile ön plana çıkıyor” diye konuştu.

Hıdıroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’Sosyal alanlara öncelik verdiklerini belirten Hıdırlıoğlu, “Mevsim İstanbul markasıyla temel amacımız aile konseptini ortaya koymaktı. Sloganımız sosyal alanlarımızla uygulama sağlamaktır. Yaptığımız konut projelerinde aileleri ve çocukları düşünerek sosyal alanlar oluşturuyoruz. Projede sinema odasından, spor salonuna, çocuk oyun alanlarından kreşe, hobi alanlarına kadar birçok sosyal aktivite için alanlar yapacağız. Bin metrekarelik sosyal alanımız mevcut. Bunun içinde açık yüzme havuzu, fitness center, buhar banyosu, sauna ve kafeteryalar olacak.’’