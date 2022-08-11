Muş’ta yılın ilk karpuz hasadı yapıldı

Muş’ta 17 bin dekar alanda 250 çiftçi tarafından ekimi yapılan ve hasadına başlanan karpuzdan kent ekonomisine 200 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin üçüncü ekilebilir tarım arazine sahip Muş Ovası’nda çiftçiler tarafından ekimi yapılan karpuzların ilk hasadına başlandı. 100 bin ton karpuz mahsulünün beklendiği hasattan kent ekonomisine de 200 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Mevsimlik işçiler tarafından kavurucu sıcakta hasadı yapılan karpuzlar, kamyon ve tırlarla büyükşehir ve çevre illere gönderiliyor.

“Muş karpuzuna rağbet gösteriliyor”

Merkeze 35 kilometre mesafedeki Erencik köyünde karpuz ekimi yapılan 125 dekarlık tarlada incelemelerde bulunan Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, ilde 3 milyon 570 bin dekarlık tarımsal faaliyet yapılabilecek arazi bulunduğunu söyledi. Muş’un arazi varlığının özellikle birçok ürün yetiştirmeye elverişli olduğunu anlatan Gün, “Bu ürünlerimiz içerisinde son yıllarda karpuz yetiştiriciliği yer almaktadır. Muş’a özellikle Güneydoğu illerinden gelen üreticiler arazi kiralayıp karpuz yetiştiriciliği yapmaktadırlar. İklim koşulları ve toprak yapısından dolayı kendisine has kokusu, tadı, aroması ve geç çıkmasıyla karpuza dış pazarda rağbet gösteriliyor” dedi.

“Karpuzun Muş’umuzun ekonomisine 200 milyonun üzerinde bir katkı sağlayacağını umuyoruz”

Muş’ta 2022 yılında 17 bin dekar alanda 250 çiftçi tarafından ekim yapıldığını kaydeden Gün, “Bu ailelerimiz geçimini bu işle sağlıyor. Dekarda 6 ton gibi bir ürün elde edilmektedir. Son yaptığımız hesaplamalara göre Muş’umuzun ekonomisine 200 milyonun üzerinde bir katkı sağlayacağını umuyoruz. Güney illerimizde karpuz hasadı tamamlandıktan sonra Muş’ta karpuz hasadı başlamaktadır. Bugün itibarıyla da karpuz hasadı başladı. Hem değer konusunda hem de rağbet konusunda iyi bir durumdayız. Onun için hem metropol illerimize hem de çevre illerimize karpuzlar pazarlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Talibi çok olduğu için Türkiye’nin dört bir yanına karpuz gönderiyoruz”

Ağrı’dan Muş’a gelerek 125 dekarda hasadı yapılan karpuzları satın alan tüccar Burhan Tutak, yılın ilk karpuz hasadına başladıklarını ifade etti. Şu anda bir tır karpuzu yükleyip Urfa’ya göndereceklerini aktaran Tutak, “Buradan Ankara, İzmir, İstanbul, Bodrum, Kilis, Gaziantep, Mardin gibi illerimize karpuz sevkiyatı yapıyoruz. Karpuzumuz tamamen aşısızdır. Talibi çok olduğu için Türkiye’nin dört bir yanına karpuz gönderiyoruz. Burası 125 dönümdür. Toprağı iyi olduğu için genellikle Muş’u tercih ediyoruz. Yaklaşık bin ton beklentimiz var” diye konuştu.

“Günde 15 tır karpuz yüklüyoruz”

Tırlara karpuz yükleyen mevsimlik işçilerden Engin Kaçar ise şehir şehir gezerek karpuz yüklemeciliği yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Yazın karpuz, kışın ise portakal işi yapıyoruz. Ekibimiz 15 kişiden oluşmaktadır. Günde 15 tır karpuz yüklüyoruz. Karpuz yükleme işi zor. Sıcağın altında 12 saat çalışıyoruz, ekmek paramızı çıkarıyoruz. 4 gündür Muş’tayız. Hemen hemen 45 gün Muş’ta çalışacağız. Muş’tan sonra Konya’ya gideceğiz. Bir kamyonu bin liraya, bir tırı ise bin 500 liraya yüklüyoruz.”