Muş’ta ihtiyaç fazlası saman çevre illere gönderiliyor

Muş’ta yaz mevsiminde çiftçiler tarafından hasadı yapılan ihtiyaç fazlası otlar samana dönüştürüldükten sonra çevre illere gönderiliyor.

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş’ta çiftçiler ihtiyaç fazlası samanını satarak ek gelir elde ediyor. Korkut ilçesine bağlı Karakale köyünde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, kar yağışı öncesi ellerindeki fazla samanı Bingöl, Bitlis, Erzurum ve çevre illere gönderiyor. Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği bölgedeki besiciler, saman ve yem hazırlıklarını tamamladı.

Elindeki fazla samanı çevre illere gönderen çiftçi Mehmet Aygar, “70 civarında küçükbaş hayvanım var. İlkbaharda ot biçerek saman yapıyoruz. Samanı getirip evin önünde stokluyoruz. Kendi hayvanlarımın saman ihtiyacını temin ettim. Geri kalan fazla 15 ton civarındaki samanımı da satıyorum. Bu sene saman çok iyiydi. Geçen yıl samanın tonu 3 ile 3 bin 500 lira arasındaydı. Şu an geçen yıla göre biraz daha ucuz” dedi.

Saman yüklemesinde çalışan işçilerden Volkan İlhan ise “Sabah 06.00’da işe başlayıp akşama kadar 450 torba civarında saman dolduruyoruz. Günde 15 ton civarında saman yüklüyoruz. Saman buradan Bingöl Karlıova’ya gönderiliyor” diye konuştu.