Muş’ta havaların soğumasıyla sac soba üretimine başlandı

Muş’ta havaların soğumasıyla birlikte soba imalatı yapan esnaf, kış mevsimi öncesi sac soba üretimine başladı.

Muş’ta çetin ve uzun kış mevsimi öncesi sobacılarda kış hazırlıklarına başlandı. Üretime başlayan sobacılar, 3 ay boyunca ürettikleri sobaları satışa sunmak için stokluyor. Satışa hazır hale getirilen sobalar kent genelindeki köylerin yanı sıra çevre il ve ilçelere de gönderiliyor. Gün boyunca 10 ile 15 arasında üretilen el emeği göz nuru sobalar, özellikle kış mevsiminde köy evlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

“Üretimlerimiz tamamen el emeği ürünler”

Kente yaklaşık 20 yıldır soba ve kova üretimi yapan Mükremin Pınar, Muş’un yanı sıra Van, Bitlis, Elazığ, Ağrı ve Bingöl gibi çevre illere de satış yaptıklarını söyledi. Sobacılık mesleğinin baba ve dededen kalma bir meslek olduğunu kaydeden Pınar, “Dededen babama, babamdan da bana kaldı bu iş. Şu anki hava şartları soğuk olduğu için kış sezonunun sobalarını hazırlamaya başladık. Stok çalışmalarımız var. Sobalarımız memleketin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Köylülerimiz genelde bu sobadan başka soba kullanmıyor. Kış mevsimimiz yaklaşık 6 ay sürdüğü için uzun bir süre geçiyor. Bu sobalarda kömürün yanı sıra tezekte yakılıyor. 11. aya kadar stok yapıyoruz ve daha sonrasında satışlara başlıyoruz. Soba üretimi zor iş. Bir soba hemen hemen 50 parçadan oluşuyor. İki kişi günde yaklaşık 10-15 soba üretiyoruz. Sobalarımızı genelde Van, Elazığ, Malatya, Tatvan, Ahlat, Solhan ve İstanbul gibi il ve ilçelere kadar gönderiyoruz. Buradaki üretimlerimiz tamamen el emeği ürünler. Çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim” dedi.