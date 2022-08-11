Muş’ta Alparslan-2 Barajı’nın açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayınla katıldığı törenle Muş’taki Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) açılışı gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santrali arasında yer alan Alparslan-2 Barajı açılışı için Muş’ta tören düzenlendi. Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nden canlı yayın ile Muş’a bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a baraj hakkında bilgi verdi. Baraj tanıtımının ardından il protokolü tarafından açılış kurdelesi kesildi.

“1 milyar liranın üzerinde yıllık katkı sağlanacak”

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 34 baraj açılışı yapıldığını söyledi. Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin de açılışının yapıldığını kaydeden Vali Gündüzöz, “Türkiye’nin en büyük projelerinden biri aslında bu. Bu projeyle 280 megawatt kurulu güç elde edildi ve 862 Gigawatt saat ortalama elektrik üretilecek. Bu da 1 milyar liranın üzerinde yıllık katkı demek. bunun ötesinde Muş için daha başka anlamları da var. Bizim 50 yıllık içme suyu ihtiyacımızı karşılayacak olan bir projede yürüyor, bu barajla birlikte. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ihale ettiği, geçen yıllardan devam eden işimizi inşallah bu yıl içerisinde bitireceğiz. İçme suyu 2023’te musluklardan akmış olacak ve 50 yıl artık içme suyu konusunda bu ilin tereddüdü olmayacak. Aynı zamanda bu baraja bağlı olarak milletvekilimizin, il başkanımızın, belediye başkanımızın da büyük, yoğun çabalarıyla bir sulama suyu projesi hayata geçiriliyor ve Devlet Su İşlerinin programında var. Bunun da ihalesini bu yıl içerisinde bekliyoruz” dedi.

“Artık bir Çukurova, bir Konya Ovası daha geliyor”

Alparslan-2 Barajı’yla Muş Ovası’nın daha fazla suyla buluşacağını vurgulayan Vali Gündüzöz, “Artık bir Çukurova, bir Konya Ovası daha geliyor. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese, Devlet Su İşleri teşkilatı başta olmak üzere şükranlarımızı Muş adına arz ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur” diye konuştu.

Törene AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ekin, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Varto Kaymakamı Mehmet Güder, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, MHP İl Başkanı Osman Yüce, DSİ 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat ve davetliler katıldı.

Tören, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ekin tarafından Vali Gündüzöz’e plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.