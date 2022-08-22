Muş’ta 210 köy yolu 64 milyon liralık yatırımla yenileniyor

Muş İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde ilk defa 210 köy içerisinde kilitli parke taşı ile sıcak asfalt çalışması başlatması bölge halkını sevindirdi.

İl Özel İdaresince 2022 yılı yatırım programına alınan 210 köy yolu ve mahalleler, tozlu yollardan kurtularak sıcak asfalt ve kilitli parke taşına kavuşuyor. Kent genelinde yol yapım çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu coğrafyada kavurucu sıcağa rağmen yolları yeniliyor. İklim koşulları nedeniyle yüksek rakımlı bölgelerde yolları sıcak asfaltla buluşturan ekipler, 210 köy içerisinde de kilitli parke taşı döşemesi yapıyor. Kilitli parke taşı döşenerek ara sokak ve mahallelerin çamurdan arındırılması hedeflenen çalışmayla, vatandaşların rahata kavuşturulması planlanıyor. Yapılan çalışmalar için memnuniyetlerini dile getiren bölge halkı da Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüz’e duacı oldu.

“İlk defa 210 köyümüzün içerisine 263 bin metrekare kilitli parke taşı yapacağız”

Yatırım programıyla ilgili gazetecilere bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, sezon sonuna kadar 64 milyon lira yollara para harcaması yapacaklarını söyledi.

100 kilometreye yakın 2. kat statik kaplama çalışması yapacaklarını kaydeden Yentür, “bunun yüzde 80’ini gerçekleştirdik. Bu yolların tamamına da yaklaşık 18 milyon lira para harcayacağız. İlk defa 210 köyümüzün içerisine 263 bin metrekare kilitli parke taşı yapacağız. Köylerin içerisindeki sıkıntılar giderilmiş olacak. Yaklaşık 34 milyon lira para da bu kanala harcayacağız. Bunun dışında yaklaşık 7 kilometrelik BSK asfaltta bu bütçelerle beraber 12 milyon liralık bir parayı da bu kanala harcayacağız. Parke taşı ve BSK’nın fiziki gerçekleşmeleri yaklaşık yüzde 50’de. Eylül ayı sonu itibariyle planladığımız bütün iş ve işlemleri yerine getirmiş olacağız” dedi.

Muş’un 367 köyünün 3’te 2’sinin içerisine kilitli parke taşı döşenmesinin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını anlatan Yentür, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yıl ilk defa kırsalda, Varto köylerinde sıcak asfaltla vatandaşlarımızı buluşturduk. Sıcak asfalt BSK dediğimiz kaplama türü yaklaşık statik kaplamaya göre 5 kat daha uzun ömürlü bir kaplama türüdür. Böyle bir hizmetin oralara gitmiş olması, vatandaş açısından büyük bir memnuniyetle karşılanmakta.”

“Daha rahat bir ulaşıma sahip olacağız”

Varto İlçesine bağlı 1860 rakımlı Tuzlu Köyü Muhtarı Yıldıray Yılmaz da yollarının şu anda asfaltlandığını belirterek, “Daha önce soğuk asfalt vardı, fakat şu an gerek Sayın Valimiz, gerek il özel idaresi genel sekreterimiz bu yolun yeni çalışmasını başlattılar. Sıcak asfalt yapılıyor. Bundan böyle hem yazın hem kışın yolumuz sürekli açık kalacak. Daha rahat edeceğiz. Daha rahat bir ulaşıma sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

“Sıcak asfalt hayalimiz gerçekleşti”

“Türkiye’nin her karış toprağı bizimdir” diyen Tuzlu köyü sakinlerinden Ali Yılmaz da 45 yıldır gurbette olduğunu ve döndüğü köyünde bir ev yaptığını ifade ederek, “Sayın Muş Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Sayın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür’e teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar ilgilendiler. Sıcak asfalt yapıyorlar. Bu sıcak asfalt kolay kolay her yere gitmiyor. Sıcak asfaltın maliyeti yüksek. Buradaki bütün insanlar hepsi duacılar. Sıcak asfalt hayalimiz gerçekleşti. Şimdi bu yolu kim görüyorsa hayranlıkla seyrediyor” diye konuştu.

“Devletimiz sayesinde bu çamurdan kurtulacağız”

Savaşçılar Köyü Muhtarı Abdurrahman Bilici ise köylerine daha önce 2 bin metrekare kilitli parke taşı döşendiğini hatırlatarak, “Bu sene de bin metre kilitli parke taşı yeniden bizlere verildi. Şu anda mahalle arası yollarımızı yapıyoruz. Daha önce çamurdan geçilmiyordu. Bize yardımcı oldular. Daha önceden köy içinde hiç parke taşı yoktu ve köy içleri çok çamur oluyordu. Bundan sonra inşallah devletimiz sayesinde bu çamurdan kurtulacağız. Vatandaşlarımız bundan sonra köy içinde daha rahat ulaşım sağlayacak. Çamur olmadan, parke taşı üzerinde kendi evlerine gidecekler ve araçlarımız daha rahat gidecek” şeklinde konuştu.