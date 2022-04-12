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Muş’ta 115 bin buzağı doğumu bekleniyor

330 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’nin önemli hayvan merkezlerinden biri olan Muş’ta bu yıl büyükbaş anaç hayvanların doğumundan 115 bin civarında buzağı bekleniyor.

Ekonomi 12.04.2022, 12:24
Muş’ta 115 bin buzağı doğumu bekleniyor

330 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’nin önemli hayvan merkezlerinden biri olan Muş’ta bu yıl büyükbaş anaç hayvanların doğumundan 115 bin civarında buzağı bekleniyor.

Muş’ta yaklaşık 160 bin civarında büyükbaş anaç hayvanın doğumuyla dünyaya gelen buzağılar, biberonla beslenerek bebek gibi büyütülüyor. Yeni doğan buzağıların biberonla beslendiği anlar renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 115 bin buzağı doğumu bekleyen hayvan sahipleri, doğum oranlarından memnun.

“Tarım ve hayvancılığa önem vermemiz gerekiyor”

Muş İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Necat Emre, mevcut büyükbaş hayvan sayısının 330 bin civarında olduğunu söyledi. Geçen yıl 105 bin buzağı elde edilirken, bu yıl ise doğumlardan yaklaşık yüzde 10 artışla 115 bin buzağı beklediklerini ifade eden Emre, “Bugün hayvansal ürünler gerçekten çok kıymetli. Muş, tarım ve hayvancılık bölgesidir. Gelişmesi gerekiyor. Çünkü başka bir alternatifimiz yok. Tarım ve hayvancılığa önem vermemiz gerekiyor. Muş Ovası, Türkiye’nin 3. büyük ovası. Birlik olarak üyelerimize ait hayvanlara suni tohumlamayı bedava yapıyoruz” dedi.

“Sığır ve küçükbaş hayvancılıkta Türkiye’de 15. sıradayız”

Süt fiyatlarında artış yaşandığını kaydeden Emre, “Şu anda süt fiyatımız 5,70 TL ve 1 TL’de devlet desteğiyle bu rakam 6,70 TL’ye çıkıyor. Bu da bizim için iyi bir rakam. Bundan sonra sütün değeri eskisi gibi olmayacak. Daha da kıymetlenecek. Türkiye olarak, Muş olarak tarım ve hayvancılığa çok önem vermemiz lazım. Tarım olmazsa olmazımız. Yapmamız gereken bir meslek çünkü fabrikamız yok. Hayvancılık Muş’ta iyi, mera yayılımlarımız fazla. İnşallah hayvancılığı güzel bir seviyeye getirmeye çalışacağız. Sığır ve küçükbaş hayvancılıkta Türkiye’de 15. sıradayız. Sıra olarak çok iyi bir noktadayız. Muş’ta insanlar genel olarak geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Buzağılara bebek gibi bakıyoruz”

Sungu beldesinde hayvancılık yapan büyükbaş hayvan işletme sahibi Erhan Uşar ise yılda yaklaşık 100 buzağı elde ettiklerini belirtti. Yeni doğan buzağıları bebek gibi özenle büyüttüklerini anlatan Uşar, “İlk 3,5 ay her bir buzağıya günde 6 litre süt veriyoruz. Onlarla yatıp kalkıyoruz. Hayvanlarımıza çocuklarımıza baktığımız gibi bakıyoruz. Hayvanlarımız bizim göz bebeğimiz, tek gelir kaynağımız. Buradan yaklaşık 10 aile ekmek yiyor. Yeni süt fiyatları sevindiriyor. Allah devletimizden razı olsun. Hayvancılığa devam edeceğiz. İşletmemizi büyütmeye çalışıyoruz ve büyütmeyi de istiyoruz. Ailece hayvancılıkla ilgileniyoruz. Başka bir gelirimiz yok. Dişi buzağıları satmıyoruz kendimize ayırıyoruz, erkekleri de mecbur kalmadıkça satmıyoruz ve büyütüyoruz” diye konuştu.

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