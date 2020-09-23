Musk 'Maliyetler düşecek' dedi; ancak şirket değerinin düşüşünü engelleyemedi

Tesla ve Musk yeni teknoloji de ve üretim stratejisinde olan pilleriyle alakalı açıklama yaparken Tesla’nın piyasa değeri salı günü piyasaların kapanmasıyla birlikte 20 milyar dolar geriledi. Hisseler yüzde 5.6 gerileyerek kapandı ve sonrasında da yüzde 6.9 daha düştü. Roth Capital Partners analisti Craig Irwin, “Musk’ın piller hakkında belirttiği hiçbir şey bitmiş durumda değil. Açıklamalarında somut hiçbir şey yok.” dedi.

Yatırımcılar Battery Day’de 10 yıl veya daha uzun bir süre kullanılabilecek bir “milyon pil” açıklaması beklemişlerdi. Bu açıklamayla birlikte elektrikli otomobillerin en büyük maliyet kalemi olan bataryalarının ucuzlayacağı ve içten yanmalı motora sahip olan araçların maliyetleriyle elektrikli araçların maliyetleri ilerleyen dönemlerde aynı seviyeye gelebilecekti.

Musk böyle bir açıklama yapmadı. Bunun yerine önümzdeki birkaç yıl içnde yeni teknoloji ve süreçlerle pil maliyetleri yarı yarıya azalmış uygun fiyatlı bir otomobil sunma sözü verdi.

Musk, “Gelecek 3 yıl içinde hem otonom hem de elektrikli olarak 25 bin dolar değerinde bir otomobil üreteceğiz. Böylece geleneksel motorlu araçlarla olan rekabetimiz artmış olacak” dedi. Musk ayrıca Tesla’nın iddialı araç ve batarya tasarımlarını ve üretim süreçlerini tam olarak tamamlamadığını kabul etti. Tesla, yılda 20 milyon civarında elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor. Bu yıl tüm otomotiv endüstrisi 80 milyon seviyesinde otomobil teslimatı gerçekleştirecek.

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi 840 km menzile sahip olan Model S Plaid modelini de tanıttı. Bu otomobil maksimum olarak 320 km/s hıza erişebilecek. 2021 yılında teslimatlarına başlanacak olan otomobilin fiyatı ise Amerika’da 140 bin dolar olarak belirtildi.

Tesla’nın hedefi gelecek yılla birlikte batarya üretimini daha da hızlandırmak. Marka yıllık bazda saatte 3 terawatt saat üretim yaparken bunu 3 bin gigawatt saate çıkartacak. Bu da yaklaşık olarak 85 kat daha yüksek kapasite anlamına geliyor. Tesla bunları Nevada’da yer alan tesisinde gerçekleştirecek. Böylelikle marka diğer elektrikli otomobil üreticilerine de batarya temin edecek.