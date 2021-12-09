MÜSİAD Vizyoner'21'de İklim Manifestosunu açıklayacak

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Vizyoner'21'de iklim değişikliğine ilişkin kılavuz niteliği taşıyan İklim Manifestosu’nu açıklayacak.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, Türkiye ve dünyadaki saygın konumunu giderek yükselten, mahalli ve evrensel değerleri gözeterek iş dünyasına geleceğe yönelik çözümleriyle rehberlik eden MÜSİAD, iş dünyası ve kamuoyunda ilgiyle takip edilen etkinliklerine devam ediyor.

Bu kapsamda 2015’ten bu yana her 2 yılda bir düzenlediği MÜSİAD Vizyoner etkinlikleriyle iş dünyasını geleceğe hazırlıyor. Bu seneki zirve başlığı “Fark Et” olarak belirlendiği MÜSİAD Vizyoner’21, iklim krizinden dijital dönüşüme, girişimci ekosistemine kadar pek çok alanda iş dünyasına rehberlik edecek.

MÜSİAD Vizyoner'21’de 4 ana konudan biri olan "İklimi Fark Et" başlığında açıklanacak İklim Manifestosu, "Sürdürülebilir Yenilenebilir Enerji", "Yeşil Yakıt Projeksiyonu", "Karbon Salımı Düşük Ya da Sıfır Enerji Üretimi", "Döngüsel Ekonomi", "Enerjinin Dijitalleşmesi ve "Paris İklim Anlaşması İçin Sanayi Dönüşümüne Uygun Politikalar" başlıklarından oluşuyor. Bu kapsamda oluşturulan danışma kurulunda Türkiye'nin saygın akademisyenlerinden Prof. Dr. Kerem Alkin, Dr. Sohbet Karbuz, Prof. Dr. İsmail Ekmekçi ve Dr. Cihad Terzioğlu yer alıyor.

- "Daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Visyoner’21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül, zirvede "İklimi Fark Et" başlığıyla daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümünün önemine dikkat çekileceğini belirtti.

İklim krizi ile mücadele kapsamında imzalanan Paris İklim Anlaşması'ın iş dünyası kadar MÜSİAD'a da büyük sorumluluklar yüklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"MÜSİAD olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümlerini hedefimize alarak manifestomuzun altına imzamızı attık. Teşkilatımız bünyesinde bulunan Enerji ve Çevre Sektörü Kurulumuz ve saygın akademisyenlerimizden oluşan Danışma Kurulumuz çalışmalarını tamamladı. ‘İklimi Fark Et’ başlığında yapacağımız çalıştayımızdan çıkan önergeler de manifestomuzu güçlendirecek."

- "AB Yeşil Mutabakat süreci sorumluluklar ve zorluklar getiriyor"

MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş ise, MÜSİAD Vizyoner'21 aracılığıyla iş dünyasının tüm aktörlerine küresel ısınmanın en büyük nedeni olan enerji ve çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik gelecek projeksiyonu sunacaklarını belirterek, "Zirvede, iklim krizine karşı başta KOBİ'lerimiz olmak üzere iş dünyasına kılavuzluk edeceğiz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ'leri bünyesinde barındıran bir dernek olarak kendimizi sorumlu hissederek iş dünyasını iklim krizine karşı topyekun mücadeleye davet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD’ın iklim değişikliğine karşı sorumluluk olarak faaliyetlerine yön verdiğine dikkati çeken Karataş, şöyle devam etti:

"Paris iklim Anlaşması’nın TBMM’de kabul edilmesinin ardından iklim krizine yönelik çalışmalarımızı yeni bir aşamaya taşıdık. Bu kapsamda yürüttüğümüz faaliyetlerle iklim krizine yönelik önleyici tedbirleri içeren, iş dünyasını geleceğin stratejilerine hazırlayan bir manifesto hazırladık. MÜSİAD Vizyoner’21 etkinliğimizde açıklayacağımız Kobilere yeşil dönüşüm yolunda ışık tutacak İklim Manifestosu ile Türkiye’nin iklim politikasına karşı duyduğumuz sorumluluğumuzu yerine getirerek iş dünyasına örnek olacağız."

AB Yeşil Mutabakat sürecinin yeni bir ekonomik model olarak sorumluluklar kadar zorluklar da getirdiğini vurgulayan Karataş, “İklim değişikliğine ilişkin yürütülen çalışmalar aynı zamanda yeni bir ekosistem yaratıyor. Türkiye’de üretimin %80’inden fazlasını sağlayan Kobilerimizin bu dönüşüme nasıl adapte olacağı oldukça önemli. İklim değişikliğinin en büyük dayanak noktalarından biri olan enerjinin yüzde 35’ten fazlası sanayide kullanılıyor. Sanayinin enerji ve verimlilik dönüşümü, iklim değişikliği ile mücadelede önemli rol üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karataş, İklim dönüşümünde eğitimden, teşvik ve desteklere kadar çok sayıda etken devlet politikasında belirleyici bir rol üstlenileceğine işaret ederek, özel sektörün sağlayacağı katkı ve sahadan alınan verilerin yeni stratejilere yol göstereceğini ifade etti. KOBİ'leri temsil eden MÜSİAD'ın da bu kapsamda atacağı adımların Türkiye’nin geleceğine kalıcı bir değer kazandıracağını da sözlerine ekledi.



