banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!

MÜSİAD Vizyoner'21'de İklim Manifestosunu açıklayacak

- MÜSİAD Visyoner’21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül:- "MÜSİAD olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümlerini hedefimize alarak manifestomuzun altına imzamızı attık"- MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş:- "Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ'leri bünyesinde barındıran bir dernek olarak kendimizi sorumlu hissederek iş dünyasını iklim krizine karşı topyekun mücadeleye davet edeceğiz"

Ekonomi 09.12.2021, 12:23
MÜSİAD Vizyoner'21'de İklim Manifestosunu açıklayacak

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Vizyoner'21'de iklim değişikliğine ilişkin kılavuz niteliği taşıyan İklim Manifestosu’nu açıklayacak.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, Türkiye ve dünyadaki saygın konumunu giderek yükselten, mahalli ve evrensel değerleri gözeterek iş dünyasına geleceğe yönelik çözümleriyle rehberlik eden MÜSİAD, iş dünyası ve kamuoyunda ilgiyle takip edilen etkinliklerine devam ediyor.

Bu kapsamda 2015’ten bu yana her 2 yılda bir düzenlediği MÜSİAD Vizyoner etkinlikleriyle iş dünyasını geleceğe hazırlıyor. Bu seneki zirve başlığı “Fark Et” olarak belirlendiği MÜSİAD Vizyoner’21, iklim krizinden dijital dönüşüme, girişimci ekosistemine kadar pek çok alanda iş dünyasına rehberlik edecek.

MÜSİAD Vizyoner'21’de 4 ana konudan biri olan "İklimi Fark Et" başlığında açıklanacak İklim Manifestosu, "Sürdürülebilir Yenilenebilir Enerji", "Yeşil Yakıt Projeksiyonu", "Karbon Salımı Düşük Ya da Sıfır Enerji Üretimi", "Döngüsel Ekonomi", "Enerjinin Dijitalleşmesi ve "Paris İklim Anlaşması İçin Sanayi Dönüşümüne Uygun Politikalar" başlıklarından oluşuyor. Bu kapsamda oluşturulan danışma kurulunda Türkiye'nin saygın akademisyenlerinden Prof. Dr. Kerem Alkin, Dr. Sohbet Karbuz, Prof. Dr. İsmail Ekmekçi ve Dr. Cihad Terzioğlu yer alıyor.

- "Daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Visyoner’21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül, zirvede "İklimi Fark Et" başlığıyla daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümünün önemine dikkat çekileceğini belirtti.

İklim krizi ile mücadele kapsamında imzalanan Paris İklim Anlaşması'ın iş dünyası kadar MÜSİAD'a da büyük sorumluluklar yüklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"MÜSİAD olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümlerini hedefimize alarak manifestomuzun altına imzamızı attık. Teşkilatımız bünyesinde bulunan Enerji ve Çevre Sektörü Kurulumuz ve saygın akademisyenlerimizden oluşan Danışma Kurulumuz çalışmalarını tamamladı. ‘İklimi Fark Et’ başlığında yapacağımız çalıştayımızdan çıkan önergeler de manifestomuzu güçlendirecek."

- "AB Yeşil Mutabakat süreci sorumluluklar ve zorluklar getiriyor"

MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş ise, MÜSİAD Vizyoner'21 aracılığıyla iş dünyasının tüm aktörlerine küresel ısınmanın en büyük nedeni olan enerji ve çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik gelecek projeksiyonu sunacaklarını belirterek, "Zirvede, iklim krizine karşı başta KOBİ'lerimiz olmak üzere iş dünyasına kılavuzluk edeceğiz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ'leri bünyesinde barındıran bir dernek olarak kendimizi sorumlu hissederek iş dünyasını iklim krizine karşı topyekun mücadeleye davet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD’ın iklim değişikliğine karşı sorumluluk olarak faaliyetlerine yön verdiğine dikkati çeken Karataş, şöyle devam etti:

"Paris iklim Anlaşması’nın TBMM’de kabul edilmesinin ardından iklim krizine yönelik çalışmalarımızı yeni bir aşamaya taşıdık. Bu kapsamda yürüttüğümüz faaliyetlerle iklim krizine yönelik önleyici tedbirleri içeren, iş dünyasını geleceğin stratejilerine hazırlayan bir manifesto hazırladık. MÜSİAD Vizyoner’21 etkinliğimizde açıklayacağımız Kobilere yeşil dönüşüm yolunda ışık tutacak İklim Manifestosu ile Türkiye’nin iklim politikasına karşı duyduğumuz sorumluluğumuzu yerine getirerek iş dünyasına örnek olacağız."

AB Yeşil Mutabakat sürecinin yeni bir ekonomik model olarak sorumluluklar kadar zorluklar da getirdiğini vurgulayan Karataş, “İklim değişikliğine ilişkin yürütülen çalışmalar aynı zamanda yeni bir ekosistem yaratıyor. Türkiye’de üretimin %80’inden fazlasını sağlayan Kobilerimizin bu dönüşüme nasıl adapte olacağı oldukça önemli. İklim değişikliğinin en büyük dayanak noktalarından biri olan enerjinin yüzde 35’ten fazlası sanayide kullanılıyor. Sanayinin enerji ve verimlilik dönüşümü, iklim değişikliği ile mücadelede önemli rol üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karataş, İklim dönüşümünde eğitimden, teşvik ve desteklere kadar çok sayıda etken devlet politikasında belirleyici bir rol üstlenileceğine işaret ederek, özel sektörün sağlayacağı katkı ve sahadan alınan verilerin yeni stratejilere yol göstereceğini ifade etti. KOBİ'leri temsil eden MÜSİAD'ın da bu kapsamda atacağı adımların Türkiye’nin geleceğine kalıcı bir değer kazandıracağını da sözlerine ekledi.


#MÜSİAD #MÜSİAD Vizyoner
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8