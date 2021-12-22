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MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesi

- Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk:- "Veri merkezi yatırımına hız verdik. En son 2 ay önce Çorlu'da veri merkezimizi açtık. Bunları çok daha ileri götürme kararı aldık. Çünkü ne yaparsanız yapın iletişime, veriye dayanıyor"- Trendyol Pazaryeri Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil:- "Hakkari'deki üreticinin üretmiş olduğu ürünü Berlin'deki tüketiciye ulaştırmak, onlara yeni pazarlar açmak ve ürünlerini yurt dışında satmalarını sağlayabilecek yeni bir çalışmanın içerisindeyiz"

Ekonomi 22.12.2021, 14:57
MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesi

İSTANBUL (AA) - Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, 7 yıl önce başladıkları veri merkezi yatırımına hız verdiklerini belirterek, "En son 2 ay önce Çorlu'da veri merkezimizi açtık. Bunları çok daha ileri götürme kararı aldık. Çünkü ne yaparsanız yapın iletişime, veriye dayanıyor." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve iş hayatına katkı sağlama amacıyla düzenlediği Vizyoner zirvesinin dördüncüsü "Fark Et" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesi kapsamında "Dijitali Fark Et" paneli düzenlendi.

Harvard Business Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, Trendyol Pazaryeri Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Digital Realty Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Ömer Wilson konuşmacı olarak yer aldı.

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, panelde yaptığı konuşmada, pandeminin yarattığı etkiyle 2 yılda belki 5 yıllık yol alındığını belirterek, "Bazen böyle maalesef kötü olaylar, inovasyonu, yeniliği hızlandırır, bazı iyiliklerin önünü açar. Farkında olanlar bu işten daha da karlı çıkacak. Hem şirket olarak hem de ülke olarak bu konuda çok ciddi yatırımlar yapıyoruz." dedi.

Altyapının dijitalleşmesi gerektiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu kadar büyük uygulamaların ve yazılımların olduğu dönemde artık insanların işi, para kazanmasının buna dayandığını gördük. 10 dakikalık kesinti bile şirketlerin bütün işini kaybetmesine sebep olacak hale geldi. Her ne yaparsanız yapın, kendi yatırımlarınızı yapmak zorundasınız. Bu artık ülkelerin stratejisinde yer alıyor. O nedenle 7 yıl önce başladığımız veri merkezi yatırımına çok daha hız verdik. En son 2 ay önce Çorlu’da veri merkezimizi açtık. Bunları çok daha ileri götürme kararı aldık. Çünkü ne yaparsanız yapın iletişime, veriye dayanıyor. O veriye sahip olmanız, iyi koruyabilmeniz, kesintisiz iletişimi kendi imkanlarınızla sağlamanız lazım. Çok büyük uygulamaların çöktüğü zaman insanların işlerinin aksadığına şahit olduk. Anladık ki bu dijitalleşme takip edilecek değil, işin içinde olunacak bir dünya. Biz de var gücümüzle bu mecrada çalışıyoruz."

- "2022'de satıcılarımıza yeni pazarlar açmayı hedefliyoruz"

Trendyol Pazaryeri Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil de bugün itibarıyla Trendyol'un 230 binin üzerinde satıcının yer aldığı bir platform olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 81 ilinden, evinin bütçesine destek olmak isteyenlerden büyük üreticilere, mahalledeki tuhafiyelerden Türkiye'nin en önemli markalarının buluştuğu bir platform... Bu kadar farklı profilin olduğu bir platformda; herkesin kolay kullanabileceği, işlerini yönetebileceği bir dijital ortam sağlıyoruz." dedi.

Alıcı tarafına bakıldığında aktif olarak 30 milyon civarında bir müşteri kitleleri olduğunu aktaran Çokaygil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu müşterilerimiz için de aynı şekilde platforma geldikleri andan itibaren aradıkları ürünü kolay bulmalarını sağlayarak ihtiyaçlarını gidermelerine aracılık ediyoruz. Ekosisteme baktığımızda, satıcılarla alıcıları dijital bir ortamda buluşturarak kimsenin kimseyi görmediği, sadece ticaretin olduğu bir ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Trendyol, Türkiye'de kurduğu ekosistemle Hakkari'deki bir satıcının ürününü Edirne'deki tüketiciye, İzmir'deki satıcının ürününü de Kars’taki tüketiciye ulaştırıyor.

Bundan sonraki amacımız da Hakkari'deki üreticinin üretmiş olduğu ürünü Berlin'deki tüketiciye ulaştırmak, onlara yeni pazarlar açmak ve ürünlerini yurt dışında satmalarını sağlayabilecek yeni bir çalışmanın içerisindeyiz. Kısa süre önce bir yatırım aldık, bu yatırımımızı da yurt dışındaki operasyonlarımız için kullanmaya başladık. 2022 içerisinde Türkiye'deki üreticilerimizin, satıcılarımızın ürünlerini yurt dışındaki son tüketicilerle buluşturarak katma değerli bir şekilde ürünlerine yeni pazarlar açmayı hedefliyoruz."

- "İstanbul Havalimanı olarak değişime çok hızlı bir şekilde adapte olduk"

İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul ise havacılığın, regülatif olarak sınırları çok belli ve rekabetin çok ağır olduğu bir sektör olması nedeniyle pandemide de en çok etkilenen sektörlerden biri konumunda bulunduğunu vurguladı.

Pandemi sürecinde globalde yüzde 92, Türkiye'de yüzde 72'lere varan uçuş kayıpları yaşandığına işaret eden İnankul, "İstanbul Havalimanı hiç kapanmadı, Avrupa'da ya birinci ya da ikinci olarak uçuşlarına devam etti. Havalimanı yönetimi olarak pandemiyi de bir fırsata çevirebilmek için, dijitalleşme anlamında bir takım dönüşüm planlamaları yaptık. İstanbul Havalimanı olarak değişime çok hızlı bir şekilde adapte olduk." diye konuştu.

- AA'ya plaket verildi

Öte yandan, panelin ardından Vizyoner'21 zirvesi kapsamında sponsorlara plaket verildi.

AA Ekonomi-Finans Haberleri Yayın Yönetmeni Fırat Gazel'e AA'nın zirvenin Global İletişim Ortağı olması dolayısıyla plaket takdim edildi.

#AA Ekonomi Finans Haberleri Yayın Yönetmeni Fırat Gazel #İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul #MÜSİAD Vizyoner'21 #Trendyol Pazaryeri Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil #Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk
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