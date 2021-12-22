banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Memur sendikaları Erdoğan'ı ziyaret edecek
Memur sendikaları Erdoğan'ı ziyaret edecek
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Türkiye açıklaması
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Türkiye açıklaması

MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesi

- Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım:- "Uzay geride olduğumuz bir saha ama hızla yürüyerek bunu kapatmak arzusundayız. Dünyadaki her dönüşümde uzay temel parametredir"- Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi Mehmet Tevfik Nane:- "Ülkemizde önümüzdeki sene kurların da dengeye geleceğini ve Türkiye'nin değer açısından çok uygun hale geleceğini, turizmde rekor yılı olacağına gönülden inanıyorum"

Ekonomi 22.12.2021, 15:27
MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay teknolojilerindeki gelişimin önemine dikkat çekerek, "Uzaydaki sistemler dünyayı bundan sonra daha çok etkileyecek ve gündemden hiç düşmeyecek. Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz." dedi.

Yıldırım, Anadolu Ajansı’nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nce (MÜSİAD) “Fark et” temasıyla düzenlenen Vizyoner’21 zirvesinde "Dönüşümü Fark Et" panelinde konuştu.

Dönüşümü ve gelişmeleri fark etmenin önemine değinen Yıldırım, "Değişimin içindeyseniz fark etmek biraz zordur. 20 sene arayla gelen birisi şehirdeki değişimi içindekilerden daha iyi fark eder. Tüm dünyadaki dönüşümde uzayın çok önemli bir yeri var. İsviçre'de bir teknoloji firmasını ziyaretimde 7 sene önce bana makinelerin kendi arasında konuşacaklarını söylemişlerdi. Uzaydaki sistemlere ihtiyaç var, bu daha erken de olabilirdi. 75 milyar makinenin birbiriyle konuşacağı öngörülüyor. İnsan faktörü olmadan, evinizdeki buzdolabı da otomobil de buna dahil." diye konuştu.

Yıldırım, dünyadaki dönüşümlerin temelinde uzay teknolojilerinin olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"'Game changer' denilen bu gelişmeler her an olabilir fakat bu uzay sistemlerinin gelişmesine bağlıdır. Sadece teknik zorluklar değil önemli olan. Bunu karasal sistemlerle yapmak isterseniz altyapı gerekir. Türkiye'de bilmem kaç direk gerekebilir ama uzaydan yapılırsa buna gerek kalmaz. Uzaydaki sistemler dünyayı bundan sonra daha çok etkileyecek ve gündemden hiç düşmeyecek. Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz. Hakikaten uzayda izimiz olması lazım. Bütün değişimler artık uzayla ilgili. Üretim ve madencilik olacak, turizm, hukuk, tıp gibi sektörler yine gelişiyor. Bu gelişmeler ve gök cisimlerinde kolonileşme başlıyor. Bunun ön çalışması devam ediyor. Dünyadaki her çeşit değişimi engelleyebilecek dönüşümleri görürken, ülkemizin buna bigane kalması mümkün değil. Var gücümüzle çalışıyoruz. Uzay geride olduğumuz bir saha ama hızla yürüyerek bunu kapatmak arzusundayız. Dünyadaki her dönüşümde uzay temel parametredir."

- "2022 turizmde rekor yılı olacak"

Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tevfik Nane ise, "2016'da Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 35 azalma oldu ama Türkiye'nin öyle bir büyük dinamiği var ki ertesi sene rekor kırdık, sonraki sene onu da geçtik ve daha ileriye götürdük. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışmak gerekiyor." dedi.

Nane, zor dönemdeki önlemlerine değinerek, "Biz şirket olarak 3 şeye önem verdik. Birincisi maliyetimizi oluşturan ölçüm sistemi. İki nakite önem verelim, üçüncüsü de kapasiteye filoya önem verelim dedik. Filonun her gün yatması size maliyet demektir. Salgında biz bunu iyi gördük. Yabancılara kira ödedik ve hiç insaf da etmediler o dönemde. Biz bunu o dönemde iyi uyguladık konjonktür de el verdi o dönem uçak satışlar yaptık." diye konuştu.

Türkiye'ye güvendiklerini vurgulayan Nane, şunları söyledi:

"2020 bu sefer global krizdi, bunu her zamanki yöntemle çözemezdik. Sistemimize iki yaklaşım daha ekledik biri müşteriydi diğeri de atalet. Bu yaklaşımlarla sürecimizi yönettik. Uçak satıyoruz çünkü uçuramadığımı zaman bu bize maliyettir. Bunları akıllı ve etkin kullanarak verimli yönetim yaptık. İş yapış şeklimizle en az zararla bu süreci atlattık. Yurt dışındaki büyük firmaların zararları kat be kat daha fazla. Bunlar geride kaldı. Geleceğe ise yılmak yok diye bakıyoruz ve hatalardan ders alarak ileriye gidiyoruz. Havacılık sektörü uzun vadeli plan gerektiren ama güncel durumlara göre hareket gerektiren bir sektör. Ülkemizin dinamiğine güveniyoruz. Yaptığınız işi seviyorsanız, ülkenize güveniyorsanız ve aklınızı kalbinizle dengeli kullanıyorsanız başarı kaçınılmaz oluyor. Ülkemizde önümüzdeki sene kurların da dengeye geleceğini ve Türkiye'nin değer açısından çok uygun hale geleceğini, turizmde rekor yılı olacağına gönülden inanıyorum."

#Vizyoner’21
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8