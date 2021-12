MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay teknolojilerindeki gelişimin önemine dikkat çekerek, "Uzaydaki sistemler dünyayı bundan sonra daha çok etkileyecek ve gündemden hiç düşmeyecek. Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz." dedi.

Yıldırım, Anadolu Ajansı’nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nce (MÜSİAD) “Fark et” temasıyla düzenlenen Vizyoner’21 zirvesinde "Dönüşümü Fark Et" panelinde konuştu.

Dönüşümü ve gelişmeleri fark etmenin önemine değinen Yıldırım, "Değişimin içindeyseniz fark etmek biraz zordur. 20 sene arayla gelen birisi şehirdeki değişimi içindekilerden daha iyi fark eder. Tüm dünyadaki dönüşümde uzayın çok önemli bir yeri var. İsviçre'de bir teknoloji firmasını ziyaretimde 7 sene önce bana makinelerin kendi arasında konuşacaklarını söylemişlerdi. Uzaydaki sistemlere ihtiyaç var, bu daha erken de olabilirdi. 75 milyar makinenin birbiriyle konuşacağı öngörülüyor. İnsan faktörü olmadan, evinizdeki buzdolabı da otomobil de buna dahil." diye konuştu.

Yıldırım, dünyadaki dönüşümlerin temelinde uzay teknolojilerinin olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"'Game changer' denilen bu gelişmeler her an olabilir fakat bu uzay sistemlerinin gelişmesine bağlıdır. Sadece teknik zorluklar değil önemli olan. Bunu karasal sistemlerle yapmak isterseniz altyapı gerekir. Türkiye'de bilmem kaç direk gerekebilir ama uzaydan yapılırsa buna gerek kalmaz. Uzaydaki sistemler dünyayı bundan sonra daha çok etkileyecek ve gündemden hiç düşmeyecek. Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz. Hakikaten uzayda izimiz olması lazım. Bütün değişimler artık uzayla ilgili. Üretim ve madencilik olacak, turizm, hukuk, tıp gibi sektörler yine gelişiyor. Bu gelişmeler ve gök cisimlerinde kolonileşme başlıyor. Bunun ön çalışması devam ediyor. Dünyadaki her çeşit değişimi engelleyebilecek dönüşümleri görürken, ülkemizin buna bigane kalması mümkün değil. Var gücümüzle çalışıyoruz. Uzay geride olduğumuz bir saha ama hızla yürüyerek bunu kapatmak arzusundayız. Dünyadaki her dönüşümde uzay temel parametredir."

- "2022 turizmde rekor yılı olacak"

Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tevfik Nane ise, "2016'da Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 35 azalma oldu ama Türkiye'nin öyle bir büyük dinamiği var ki ertesi sene rekor kırdık, sonraki sene onu da geçtik ve daha ileriye götürdük. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışmak gerekiyor." dedi.

Nane, zor dönemdeki önlemlerine değinerek, "Biz şirket olarak 3 şeye önem verdik. Birincisi maliyetimizi oluşturan ölçüm sistemi. İki nakite önem verelim, üçüncüsü de kapasiteye filoya önem verelim dedik. Filonun her gün yatması size maliyet demektir. Salgında biz bunu iyi gördük. Yabancılara kira ödedik ve hiç insaf da etmediler o dönemde. Biz bunu o dönemde iyi uyguladık konjonktür de el verdi o dönem uçak satışlar yaptık." diye konuştu.

Türkiye'ye güvendiklerini vurgulayan Nane, şunları söyledi:

"2020 bu sefer global krizdi, bunu her zamanki yöntemle çözemezdik. Sistemimize iki yaklaşım daha ekledik biri müşteriydi diğeri de atalet. Bu yaklaşımlarla sürecimizi yönettik. Uçak satıyoruz çünkü uçuramadığımı zaman bu bize maliyettir. Bunları akıllı ve etkin kullanarak verimli yönetim yaptık. İş yapış şeklimizle en az zararla bu süreci atlattık. Yurt dışındaki büyük firmaların zararları kat be kat daha fazla. Bunlar geride kaldı. Geleceğe ise yılmak yok diye bakıyoruz ve hatalardan ders alarak ileriye gidiyoruz. Havacılık sektörü uzun vadeli plan gerektiren ama güncel durumlara göre hareket gerektiren bir sektör. Ülkemizin dinamiğine güveniyoruz. Yaptığınız işi seviyorsanız, ülkenize güveniyorsanız ve aklınızı kalbinizle dengeli kullanıyorsanız başarı kaçınılmaz oluyor. Ülkemizde önümüzdeki sene kurların da dengeye geleceğini ve Türkiye'nin değer açısından çok uygun hale geleceğini, turizmde rekor yılı olacağına gönülden inanıyorum."