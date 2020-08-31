MÜSİAD SAMEKS ağustosta 50,6'ya geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ağustosta önceki aya göre 4,9 puan azalarak 50,6'ya geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ağustos 2020 sonuçlarına göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi ağustosta önceki aya göre 4,9 puan azalarak 50,6'ya indi. Bu dönemde endekste gözlenen ivme kaybında, hizmet sektörü endeksinin 8,5 puan birden azalarak 47,5 seviyesine gerilemesi etkili oldu. Öte yandan 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürmesine karşın sanayi sektörü endeksinde de 4,6 puan gerileme yaşandı.

Hizmet sektörüne ilişkin girdi alımlarında gözlenen ivme kaybının iş hacmine olumsuz yansıdığı gözlenirken, sanayi sektörünün hız kaybında ise yeni siparişlerde gerçekleşen daralma etkili oldu.

Önceki aya göre 4,9 puan azalmasına karşın 50 referans değerinin üzerindeki seyrine devam eden SAMEKS, yılın üçüncü çeyreğine yönelik pozitif sinyaller vermeyi sürdürdü.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 4,6 puan azalarak 51,0 seviyesine geriledi.

Önceki aya göre 7,8 puan gerileme kaydederek 44,3 puana gerileyen yeni sipariş alt endeksi, sektör genelinde yaşanan ivme kaybında belirleyici rol oynadı. Bu gelişmeye bağlı olarak, girdi alımlarında gözlenen artış hızı da azaldı ve söz konusu alt endeks 5,0 puan düşerek 53,4 seviyesine geriledi.

Böylece temmuz ayında 5 ay aradan sonra yeniden artış sinyali veren üretim alt endeksi, ağustos ayında 13,3 puan birden geriledi ve 44,7 puanla yeniden 50 referans değerinin altında yer aldı.

Üretimde gözlenen bu azalışa karşın, sektörde haziran ayında başlayan istihdam artışı bu dönemde de sürdü ve 3,5 puan artış kaydeden alt endeks 62,7 puana yükseldi.

Sonuç olarak; önceki aya göre 4,6 puan ivme kaybı yaşanmış olmasına karşın, SAMEKS Sanayi Endeksi'nin 50 referans değeri üzerindeki seyri, sektördeki toparlanmanın bu dönemde de sürdüğüne işaret etti.