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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Salgın bertaraf edilene kadar...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısı sonrası yazılı bir açıklamada bulundu. Kaan, "Salgın sürecinin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkisi bertaraf edilene değin çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Salgın bertaraf edilene kadar...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısı sonrası yazılı bir açıklamada bulundu. Kaan, "Salgın sürecinin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkisi bertaraf edilene değin çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 14:45
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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Salgın bertaraf edilene kadar...

Kaan açıklamasında şunları kaydetti:

Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olağanüstü yıkıcı etkisi, daha önce eşine rastlamadığımız bir belirsizlik sürecine işaret etmektedir. Hem arz hem de talep yönünde ciddi daralmalara sebep olan bu süreç, artık ciddi bir şekilde “tarihin en büyük ekonomik şoku” olarak nitelendirilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda iş dünyasının temsilcileri olarak bizler de; ülkemizi de ciddi bir şekilde etkisi altına alan bu krizin, hem üretici hem de tüketicilerimiz tarafından en az hasarla atlatılması için yoğun bir mesai harcıyoruz.

Bir yandan ekonomi yönetimince alınan tedbirler ve sağlanan teşvikler sayesinde, üretim ve hizmet kapasitemizi koruyarak üretmeye devam etmek ve istihdamı korumak için çaba sarf ederken; diğer yandan da kriz sonrası döneme yönelik muhtemel fırsatları değerlendirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu düşünceyle kurmuş olduğumuz Koronavirüs Kriz Merkezi vasıtasıyla, üye işletmelerimizin sorun, tespit ve önerilerini ekonomi yönetimine aktararak; saha faaliyetleri ile politika çalışmaları arasında bir köprü görevi görmeyi sürdürüyoruz. An itibariyle Kriz Merkezimize gelen 130’u aşkın görüş, öneri ve talebi ilgili Bakanlıklarımıza iletmiş bulunuyoruz.

Aynı zamanda açıklanan ekonomik destek paketlerinin sahadaki uygulamalarını da takip ediyoruz. Bu kapsamda; Sn. Bakanımız Berat Albayrak’ın başkanlığında, tüm ekonomik aktörleri kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında da virüs salgını sürecine dair taleplerimizi aktarma imkânı bulduk.

Salgın sürecinin millî ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkisi tamamıyla bertaraf edilene değin; MÜSİAD olarak, bütün istişare mekanizmalarında aktif rol oynamaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle bütün sektör temsilcisi üyelerimiz adına ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyor; bu birlik ve beraberlik ruhuyla makro ve mikro hedeflerimize daha emin bir şekilde varacağımıza olan inancımızı yineliyoruz.

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