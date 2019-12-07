MÜSİAD fahri konsolosları ağırladı

Dünya Fahri Konsoloslar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Honduras İstanbul Fahri Konsolosu Emre Ete, Genel Sekreteri ve Lesotho Krallığı İstanbul Fahri Konsolosu Yunus Ete, Sırbistan Edirne Fahri Konsolosu Salih Akgül, Macaristan İstanbul Fahri Konsolosu Alpaslan Kaya, Malawi İstanbul Fahri Konsolosu Selahattin Gönültaş ve Libya İstanbul Fahri Konsolosu Özen Kuzu, MÜSİAD’ın ev sahipliği yaptığı “Fahri Konsoloslar Buluşması”nda bir araya geldi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Türkiye’nin diğer ülkelerle ticari diplomasinin artırılması konusunda önemli işbirlikleri yapılması kararı alındı. Dünya Fahri Konsoloslar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Honduras İstanbul Fahri Konsolosu Emre Ete yaptığı açıklamada; “2020 yılı Dünya Fahri Konsoloslar Derneği’nin katkıları ile Türkiye için ticari diplomasimizin en üst düzeye çıkarılacağı bir yıl olacak. Ülkemizin dış politikasında büyük gayretleri olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Dış İşleri Bakanı Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Dış İşleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim KIRAN’a Dünya Fahri Konsoloslar Derneği olarak şükranlarımızı arz ederiz.” dedi.

“İki yılda fahri konsoloslar 250'den 320'ye çıktı”

"MÜSİAD Fahri Konsoloslar Buluşması" istişare toplantısında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Dünya Fahri Konsoloslar Derneği ile iş birliğinin 2023 ihracat hedefleri için çok önemli olduğunun altını çizdi. Son iki yılda Türkiye’deki fahri konsolosların sayısının 250'den 320'e çıktığını ifade eden Kaan, fahri konsolosların iş dünyasının ekonomik faaliyet alanlarını genişletmekle kalmayıp hemen her ülkedeki iktisadi zemin etüdünü bizzat yaşayıp görerek ve etkileşimi sahada yaparak sağladığını söyledi. Ülkeler arasında zaman zaman görüş ayrılıkları ve krizler ortaya çıktığının altını çizen Kaan, resmi konsoloslar kadar fahri konsolosların da bu noktada büyük ve önemli birer rol üstlendiğini belirtti.

Kaan ayrıca, "Çünkü bildiğiniz gibi zaman zaman diplomasinin nüfuz edemediği ya da eksik kaldığı durumlar söz konusu olabiliyor. Burada, kurdukları ilişkiler aracılığıyla devreye fahri konsoloslarımız giriyor. Bir nevi siyasetin ve diplomasının gönüllü ombusdmanları olarak hizmet veren sizleri gönülden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

“Devletlerin demirden ellerinin giydiği kadife eldiven artık sivil toplum kuruluşlarıdır”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan konuşmasının devamında ise şunları kaydetti: "Maliye politikasında, bir mali politika ekseni vardır bir de ince ayar maliye politikası, günümüz dünyasında artık devletler diplomasi arenasındaki ince ayarı; işte tam da bu misalde olduğu gibi ince ayar diplomasi gücünü sizler sayesinde canlı tutmaktadırlar. Madalyonun bir diğer yüzünde ise STK'lar vardır. Devletlerin demirden ellerinin giydiği kadife eldiven artık sivil toplum kuruluşlarıdır. Artık yeni dünya sisteminde STK'lar, sadece belirli bir konuda aidiyet ve topluca hareketin verdiği ağırlığı kullanmanın çok ötesinde bir kimliğe kavuşmuşlardır. Devlet sistemi ile sosyo-kültürel ve ekonomik saha arasındaki balans faktörü olmak rolüne sahiptirler.

Özellikle saha yaygınlığı yüksek sermaye örgütlerinde, bu etkiyi çok daha fazla görmekteyiz. 95 ülkede varlık gösteren ve toplam 312 noktada faaliyet yürüten güçlü bir STK ve artık küresel sermaye platformu olarak MÜSİAD, bu çabayı her zaman daha ileri taşımak için çalışmaktadır. Biz 95 ülkedeki şube ve temsilciliklerimiz ile aslında hemen her ülkede bir ülkeler arası ticari, sosyal ve ekonomik işbirliği simülasyonu üretmeyi hedeflemekteyiz. 30 yıllık güçlü bir birikimin ardından; yeni dünya sistemine uyumlu, hızlı karar alabilen, hiyerarşinin asgariye indirilip inisiyatif ve fikir geliştirme şartının ön plana çıktığı, proje üretme odaklı komite sistemine geçişimizin temelinde de bu hedeflerimiz yatmaktadır."

“Fahri konsoloslarımız MÜSİAD'a çok yakın bir mantık ile ilerliyorlar”

Toplantıda söz alan bir diğer isim olan MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Güvercin şu açıklamalarda bulundu: "Geçen haftalarda düzenlediğimiz Sakarya'da 24 ülkenin büyükelçisiyle organize ettiğimiz uluslararası bir diplomasi zirvesi gerçekleştirildi. Aynı şekilde yoğun bir şekilde beraber çalıştığımız karma ticaret odaları ile yoğun programlar düzenliyoruz. Dünyanın 220 iş adamı derneği ile MÜSİAD'ın anlaşmaları var. İstanbul'da bulunan çeşitli ülkelerin konsolosları ile dönem dönem yoğun program yapıyoruz. Bu aydan itibaren bir ülke konsolosu ile MÜSİAD öğle yemeği düzenleyerek bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Fahri konsoloslarımız MÜSİAD'a çok yakın bir mantık ile ilerliyorlar. Fahri konsolos gönüllülük esası ile çalışır. MÜSİAD'ında gönüllü iş adamı teşkilatı var."