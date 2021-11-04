MÜSİAD, Denizli, Manisa ve Aydın şubeleri İzmir'de buluştu

İZMİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Denizli, Manisa ve Aydın şubeleri İzmir şubesinin ev sahipliğinde bir araya geldi.

MÜSİAD İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, şubelerin yönetim kurulu üyeleri, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda buluştu.

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yeni dönem çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

MÜSİAD'ın büyük bir aile olduğunu aktaran Asmalı, "MÜSİAD Genel Merkezimizde çok yoğun ve güzel hareketlilik var. Yeni dönemde dolu dolu faaliyetler bizi bekliyor. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin, hepimizin önünü açsın." dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı ise şunları kaydetti:

​​​​​​​"Ege Bölgesinde yer alan MÜSİAD şubeleri olarak aramızdaki bağları daha da güçlendirip gelecekte bir araya gelerek bu kaynaşmamızı devam ettirmeyi istiyoruz. MÜSİAD, dava ve birliktelik kadim kıymetimizdir. Ülkemizin güçlenmesinde sanayiden ticarete, turizmden tarıma kadar üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı çalışmalarımıza, projelerimize devam ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için hep birlikte gayret etmeye devam."

MÜSİAD Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akgün, üyeleriyle birlikte Denizli'de 22 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

MÜSİAD Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Rüzgar, "Manisa, tarım ve sanayi şehridir. Manisa, üzüm ve zeytinin şehridir. İzmir’e yakın olmamız nedeniyle ilişkilerimizi geliştirmek, bundan istifade etmek ve ticaretimizi arttırmak istiyoruz. Ege bölgesi MÜSİAD şubelerimizi bir sonraki toplantımızda misafir etmekten memnun oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kuşpaz da "Yerli ve milli müteşebbisler olarak kendi içimizde kaynaşarak, birbirimizle iş yaparak kendi ekosistemimizi geliştirerek bu tür yatırımlara girişebiliriz. Bunu tam anlamıyla yaptığımızda MÜSİAD’ın önünde kimse duramaz." dedi.

Programda, Akademi Kamu Sanayi İşbirliği ve Proje Takibi Komitesi Başkanı Nurettin Memur ise MÜSİAD İzmir tarafından hayata geçirilen İzmir Nitelikli Personel Yetiştirilmesi (İNİP) Projesi kapsamında "Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Konusunda Nitelikli Personel Yetiştirilerek İzmir Sanayisine Kazandırılması" hakkında sunum yaptı.

Toplantının sonunda Saygılı, misafir başkanlara günün anısına plaket takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, Muğla'daki orman yangınlarına söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye iş makinesi gönderen üyelere de Saygılı tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.