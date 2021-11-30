MÜSİAD'dan hükümete vergi uyarısı: Düşürülsün!

MÜSİAD yeni dönem vizyonunu "Vizyoner 21" etkinliğinde tanıttı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Kur hareketlerinin gün içinde yüzde 3 bazen yüzde 5'ler seviyesinin üzerine çıkması bizim çok arzu ettiğimiz bir durum değil. Bunların da spekülatif ataklar olduğunu düşünüyoruz." dedi

Asmalı, "Ekonomide bir politika değişikliği görüyoruz hep beraber. Düşük faiz yüksek kur, fazla ihracat sıfır cari açık denkleminde bir söylem gelişti. Biz bunu destekliyoruz. İhracatımız çok iyi seviyelere geldi, yıl sonunda bir rekor ihracat artışımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Asmalı, sanayicilerin ve iş insanlarının kur farkından etkilenmesinin önüne geçilmesi için kurumlar vergisinin düşürülmesi gerektiğini de belirterek "Malum şu anda yüzde 25 kurumlar vergisi, yüzde 23'e düşecek. Biz bunun yüzde 20'ler seviyesine düşürülmesinin gerekli olduğunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplanan gelirlerin de yüzde 9-9.5'luk kısmının kurumlar vergisi olduğuna dikkat çeken Asmalı, oranın düşürülmesinin yurtdışı yatırımcıların teşvik edilmesini hem de yurt içindeki kayıtdışılığın aşağı çekilmesine yardımcı olacağını vurguladı