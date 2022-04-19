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Muş Ovası’nda çiftçiler şeker pancarı ekimi için tarlaya indi

Muş’un en büyük geçim kaynakları arasında yer alan şeker pancarı ekimi için tarlaya inen bin 100 çiftçi, yaklaşık 50 bin dekar alanda şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Ekonomi 19.04.2022, 12:20
Muş Ovası’nda çiftçiler şeker pancarı ekimi için tarlaya indi

Muş’un en büyük geçim kaynakları arasında yer alan şeker pancarı ekimi için tarlaya inen bin 100 çiftçi, yaklaşık 50 bin dekar alanda şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Muş Ovası’nda çiftçilerin en büyük geçim kaynakları arasında yer alan şeker pancarı, çiftçiye hem geçim kaynağı oluyor hem de kent ekonomisine katkı sağlıyor. Havaların ısınmasıyla tarlaya inen çiftçiler, yağışlara yakalanmamak için mesaiye başladı. 50 bin dekar alanda ekime hazırlanan çiftçiler, tek geçim kaynakları olan pancardan tatlı bir getiri bekliyor. Muş Ovası’nda üretilen şeker pancarının ekonomiye katkısı ise 1 milyar lirayı bulması hedefleniyor.

“4 bin tona yakın pancar bekliyoruz”

Merkeze bağlı Çöğürlü köyünde çiftçilik yapan vatandaşlardan Mesut Yeşilyayla, havaların ısınmasıyla pancar ekimine başladıklarını söyledi. Yaklaşık 500 dekar alanda pancar ekimi yapmak için çalıştıklarını kaydeden Yeşilyayla, “Geçen yıl 200 dönüm ekim yapmıştık ama bu sene ekimi daha da artırdık. Fabrika bize gübre, tohum, avans desteği veriyor. Bize yardımcı oluyorlar. İşimiz bu başka bir uğraşımız yok. Geçimimizi bu işle sağlıyoruz. Mecbur bu işi yapacağız. Başka bir mesleğimiz yok. Geçen yıl pancarın taban fiyatı 420 liraydı. Bu sene ise pancarın tonu bin 140 lira oldu. İnşallah fiyat biraz daha yükselir. Allah nasip ederse 4 bin tona yakın pancar bekliyoruz” dedi.

“Pancarın tonu 420 liradan bin 140 lira bandına ulaşmış durumdadır”

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya ise 2022-2023 yılı pancar üretim kampanyasının çiftçilerin tarlaya inmesiyle başladığını ifade etti. Halihazırda bin 100 çiftçinin pancar ekimi için taahhütte bulunduğunu kaydeden Kızılkaya, “Bin 100 çiftçimiz yaklaşık 50 bin dönüm alanda ekim yapacaklarını bize taahhüt etmişlerdir. Süreç içerisinde taahhüt almaya devam ediyoruz. Bu sayının bin 300 bandına çıkmasını öngörüyoruz. Toplamda 60 bin dönüm civarında ekim alanı olmasını öngörüyoruz. Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle çiftçilerin tarlayı ekmesiyle ilgili tereddütleri vardı. Bu tereddütleri ortadan kaldırmak için geçen sene ilan edilen 420 lira olan avans taban fiyatını ilk etapta ton başına 800 lira olarak açıkladık, daha sonra akaryakıttaki artış nedeniyle çiftçimizi rahatlatmak adına bunu bin liraya revize ettik. Bunun yanında kota tamamlama primi olarak çiftçimize sunduğumuz diğer bir hizmetimizle de ton başına 90 lira destek veriyoruz. Küspesini bize satmak isteyen vatandaşlara da 50 liralık ekleme olabilir. Halihazırda pancarın tonu 420 liradan bin 140 lira bandına ulaşmış durumdadır. Nakliye desteğimiz ve tohum gübre desteğimiz de çiftçimize devam ediyor” diye konuştu.

“Muş’ta 1 milyar lirayı geçecek bir ekonomik hareket olacak”

Bu sene yaklaşık olarak net işlenecek pancardan 300 bin ton mahsul elde etme beklentileri olduğunu vurgulayan Kızılaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yaklaşık 42 bin ton şeker, 10 bin tona yakın melas üretmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte 75 bin bandında da küspe oluşmasını bekliyoruz. Bu sene Muş ekonomisine geçen yılın 5 katı kadar bir ekonomik döngü sağlamayı hedefliyoruz. 450 milyon bandında bir para çiftçinin cebine girmiş olacak. Şeker ve melas satışlarımızla beraber Muş’ta 1 milyar lirayı geçecek olan bir ekonomik hareket olacak. Muş Şeker Fabrikası kentin can damarı olmaya devam ediyor. İnşallah çiftçilerimiz ekim alanlarını artırarak fabrikaya olan desteklerini artırırlar. Çiftçimiz yeter ki ekim yapsın biz gerekli olan tüm desteklerle onların yanındayız.”

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