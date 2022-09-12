Muş Ovası’nda ayçiçeği hasadı

Doğu Anadolu Bölgesinin önemli tarım merkezlerinden biri olan Muş Ovası’nda sıvı yağ ve kuruyemiş için 31 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğin hasadı devam ederken, kent ekonomisine ise yaklaşık 100 milyon lira katkı sunması bekleniyor.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından ekilen ayçiçeğinin hasadı 10 biçerdöverle Muş Ovası’nda devam ediyor. Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Yavuz, işletme olarak Muş Ovası’nda 31 bin dekar alanda ayçiçeği ektiklerini söyledi. Ayçiçeğini sıvı yağ ve çerezlik olarak ürettiklerini ifade eden Yavuz, “İşletmemiz bünyesinde bu yıl 28 bin dekar alanda yağlık, 3 bin dekarlık çerezlik olmak üzere 31 bin dekarlık alanında ayçiçeği ekimi gerçekleştirilmiştir. Şu anda burada 10 biçerdöverle hasat yapıyoruz. Bunun yanında lojistik kamyonlar, tırlar ve çok sayıda personelle çalışmaktayız. Yaklaşık 8 bin ton gibi bir rekolte beklemekteyiz. Elde ettiğimiz ürünleri Türkiye’nin çeşitli illerinde yağ fabrikalarına gönderiyoruz. Ayçiçeği bitkisi milli ekonomi açısından çok önemli bir endüstri bitkidir. Yağı süzüldükten sonra kalan küspesi yüksek protein içermesi nedeniyle de hayvan yeminde iyi bir ana madde olarak işleniyor” dedi.

Ayçiçeğinin ekonomik olarak buğdaya nazaran yüksek bir getirisi olduğunu aktaran Yavuz, “Kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira katkı sağlamasını hedefliyoruz. Ancak Doğu Anadolu Bölgesi yağlık ve ayçiçeği ile daha tam anlamıyla tanışmış durumda değil. Türkiye’de başta Trakya ve Marmara bölgesi olmak üzere ekin yoğunluğu daha çok batı illerinde devam ediyor. Son zamanlarda Muş, Erzurum, Kars ve Ağrı gibi illerimizde de ayçiçeği üretimi gittikçe artmaktadır” diye konuştu.