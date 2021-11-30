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Muş ekonomisine 350 milyon liralık şeker katkısı

Muş Ovası’nda bin 280 çiftçi tarafından üretimi yapılan şeker pancarından 2021-2022 yılının 40. dönem kampanyasında kent ekonomisine 350 milyon liralık katkı sağlandı.

Ekonomi 30.11.2021, 10:43
Muş ekonomisine 350 milyon liralık şeker katkısı

Muş Ovası’nda bin 280 çiftçi tarafından üretimi yapılan şeker pancarından 2021-2022 yılının 40. dönem kampanyasında kent ekonomisine 350 milyon liralık katkı sağlandı.

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. tarafından 24 Eylül’de başlatılan üretim kampanyası sürecinde 270 bin ton pancar işlenerek 39 bin ton şeker, 10 bin ton melas ve 75 bin ton küspe elde edildi. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, 40. pancar alım kampanyasının sorunsuz şekilde tamamlandığını söyledi. Bu yıl yaklaşık 300 bin ton pancar alımı hedeflediklerini ancak yaşanan kuralık nedeniyle ürün kaybı yaşadıklarını hatırlatan Kızılkaya, buna rağmen çok iyi bir kampanya sezonu geçirdiklerini belirtti.

Kampanya süresince bin 280 çiftçiden 270 bin ton pancar alımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Kızılkaya, “Buna karşılık 39 bin ton şeker, 10 bin ton melas ve 75 bin ton kuru küspe üretimi yaptık. Çiftçimize pancar bedeli olarak yaklaşık 130 milyon lira ödeme yapılacaktır. Muş ekonomisine 350 milyon liralık katkı sağlandı. Kampanyamız sona erdi. Ancak biz fabrika olarak önümüzdeki sene için planlarımızı yapıyoruz. Bu açıdan çiftçilerimizin ekim alanlarını artırmasını istiyoruz. Biz fabrika olarak her zaman çiftçimizin yanındayız” dedi.

Fabrikanın devralındığı tarihten itibaren 60 milyon lira harcama ile birçok revizyon gerçekleştirdiklerini aktaran Kızılkaya, “Burada amaç çiftçimizden daha çok pancar alıp günlük kapasitemizi artırmaktır. Çiftçinin bekleme süresini azalttık ve tarlada pancar kalma korkusunu minimize ettik. Bizde kota sıkıntısı yok. Çiftçilerimize sürekli söylüyoruz, ekebildiğiniz kadar ekin ve biz tüm pancarlarınızı alırız” diye konuştu.

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