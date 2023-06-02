Murzioğlu, yeniden TOBB Başkan Yardımcısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu’nda üçüncü kez Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yapılan görev dağılımında tekrar Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

Özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 79’uncu Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tek aday olarak girdiği seçimlerde 21 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’na Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu üçüncü kez yeniden seçildi. Yeni oluşan TOBB Yönetimi’nin kendi aralarında yaptığı ilk toplantıda ise Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeniden Başkan Yardımcılığı’na seçilerek, önemli bir görev üstlendi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak dört yıl boyunca görev yapacak olan Salih Zeki Murzioğlu yaptığı açıklamada, “Türk iş dünyasının en büyük çatı kuruluşu TOBB’un 79. Genel Kurulu seçimlerinde tek aday olarak güven tazeleyen Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden yönetiminde yer almaktan büyük onur duydum. Şahsıma teveccühlerinden ve güvenlerinden dolayı başta TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, tüm TOBB delegelerine teşekkür ediyorum. Camiamızın vizyoner lideri Sayın Hisarcıklıoğlu’nu ve yeni çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Murzioğlu’ndan birlik ve beraberlik mesajı

TOBB seçimlerin Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Murzioğlu, “Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren gerek Samsun, gerekse bölgemizde tüm kurum kuruluş, bürokratlarımız ve siyasilerimizle birlik ve beraberlik içinde çalışarak hizmet üretme gayreti içinde olduk. Bu birlikteliğin sonuçlarını Samsun’da şehrimize kazandırdığımız projelerle alıyoruz. Şimdi yine gerek ilimiz ve ilçelerimizdeki gerekse bölgemizdeki odalar ve borsalarımızın yine birlikte, uyum içinde olduğumuzun bir göstergesi olarak üçüncü kez yönetimine seçildiğim Türk özel sektörünün üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde yeniden Başkan Yardımcısı olarak görev almaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birliğimizin desteğini daha güçlü bir şekilde arkamıza alarak ilimiz ve bölgemiz için çok önemli hizmetleri gerçekleştireceğimize olan inancım tamdır. Camiamıza yakışır bir şekilde gerçekleşen seçimlerimizin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, şahsımla birlikte yönetim kuruluna seçilen tüm başkanlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun yüzüncü yılında hep birlikte ülkemiz ekonomisi ve iş dünyamız için çalışmaya, değer oluşturmaya devam edeceğiz. Bu önemli dönemde artık daha mutlu, daha huzurlu ve daha müreffeh bir Türkiye için tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanıdır. Yeni dönemin camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.