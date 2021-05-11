Murzioğlu: “Sınırsız tüketim anlayışından vazgeçilmeli”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Kaynakların sınırlı olduğunu bildiğimiz halde ’sınırsızmış gibi tüketme’ alışkanlığını üretim süreçlerimizden dahi terk etmeliyiz. Sürdürülebilir bir yaşam için bu durumu gözetmeliyiz" dedi.

Samsun TSO, proje ortağı Çek Ticaret Odası ile birlikte yürüttüğü, AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında online ortamda düzenlenen ‘Samsun Export - Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı’ kapsamında, Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi’nin organize ettiği ‘Sanayide Sürdürülebirlilik ve Döngüsel Ekonomi’ başlığı altında bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemiyle birlikte dünyada her şeyin biranda değiştiğine vurgu yaptı.

Tüketim alışkanlığı değişmeli

Doğanın sonsuz bir döngü içinde yaşayan bir sistem olduğunu söyleyen Murzioğlu, “Pandemiyle mücadeleye başladığımız ilk günlerde doğanın kendini iyileştirme konusundaki gücünü ve buna ne kadar çok ihtiyacı olduğunu hep birlikte gördük. Biz insanoğlu her ne kadar kendimizi diğer canlı formlarından üstün olarak kabul etsek de aslında varlığımız diğer canlı formlarına bağlı. Dolayısıyla kaynakların sınırlı olduğunu bildiğimiz halde sınırsızmış gibi tüketme alışkanlığını üretim süreçlerimizden dahi terk etmeliyiz. Sürdürülebilir bir yaşam için bu durumu gözetmeliyiz. Doğa sonsuz bir döngü içinde yaşayan bir sistem. Sürdürülebilirlik kavramı konusunda da şüphesiz bizlerin en yüksek öğretilere sahip rehberi niteliğinde. Doğada bir sistemin çıktısı başka bir sistemin girdisi haline gelirken atık oluşmaz. Oysaki Sanayi Devrimi’nden bu yana hammaddeyi sınırsız gibi kullanan sıfırdan al-yap-at doğrusal ekonomi modeli, doğanın dönüşüm sistemi ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak için en uygun model değildir” diye konuştu.

Kazan kazan anlayışı

Konuşmasında mevcut ekonomi sisteminin doğrusallığının, kalkınmanın sürdürülebilirlikten uzaklaşmasını hızlandırdığını belirten Murzioğlu, “Malzemelerin ve kaynakların değerinin ekonomide mümkün olduğunca uzun tutulmasını, korunmasını ve atık üretiminin asgari düzeye indirilmesini sağlamak için malzeme ve hizmetleri verimli bir şekilde kullanmayı amaçlayan bir yaklaşım benimsemeliyiz. Bu aslında bir kazan kazan anlayışı. Döngüsel ekonomi anlayışının benimsenmesiyle birlikte maliyetlerde azaltma, hammadde fiyat dalgalanmalarında azalma, daha az kaynak kullanımı ile büyüme, daha dayanıklı işletmeler, daha rekabetçi işletmeler, yeni iş fırsatları oluşturma, istihdamı arttırma daha mümkün ve sürdürülebilir olacaktır. Bununla birlikte en büyük kazanım şüphesiz doğaya verdiğimiz zararın en aza indirgenmesi olacaktır” şeklinde konuştu.

Deneyimlerini paylaştılar

Ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Yüksel Ardalı moderatörlüğünde işletmeler için döngüsel kavramının nereden başlanılması gerektiği ve bu yönde atılabilecek adımların konuşulduğu çevrimiçi web konferans gerçekleştirildi. Web konferansta, Prof. Dr. Nilgün Cılız, Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özaydın, M. Emin Okutan ve Orkun Kaymakçı katılımcılarla deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı.