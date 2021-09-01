banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde
Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde

Mürsel İncir Şenliği başlıyor

Mudanya Belediyesi tarafından çiftçiyi desteklemek için siyah incir üretiminde önemli bir yere sahip olan Mürsel Mahallesi’nde incir şenliği düzenlenecek.

Ekonomi 01.09.2021, 11:24
Mürsel İncir Şenliği başlıyor

Mudanya Belediyesi tarafından çiftçiyi desteklemek için siyah incir üretiminde önemli bir yere sahip olan Mürsel Mahallesi’nde incir şenliği düzenlenecek.

5 Eylülde Mürsel’de gerçekleşecek şenlikte “en kaliteli incir ve en lezzetli incir tatlısı” yarışmalarının haricinde sıra Mudanya Bandosu konserinin ardından Bahtiyar Özdemir sahne alacak. Dereceye giren yarışmacılar jüri üyeleri tarafından ödüllendirilecek. Üreticiyi desteklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 5 Eylülde Bursalıları Mudanya’nın üç karasından biri olan siyah incirin tadına bakmaya dâvet etti.

Yorumlar (0)
31°
açık