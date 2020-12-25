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Murat Erkan: “Pandemiden hepimiz çok şey öğrendik”

Salgın sürecinde pek çok yeniliğe hızlıca adapte olduklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Gelecek 5-10 sene içerisinde gerçekleşmesini beklediğimiz dijitalleşme 2020’de gerçekleşti diyebilirim. Eğitim, sağlık, perakende, ulaşım, e-ticaret, eğlence gibi hemen her sektörde yaşanan değişim ve dönüşüm baş döndürücü hıza ulaştı” dedi.

Ekonomi 25.12.2020, 16:26
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Murat Erkan: “Pandemiden hepimiz çok şey öğrendik”

Salgın sürecinde pek çok yeniliğe hızlıca adapte olduklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Gelecek 5-10 sene içerisinde gerçekleşmesini beklediğimiz dijitalleşme 2020’de gerçekleşti diyebilirim. Eğitim, sağlık, perakende, ulaşım, e-ticaret, eğlence gibi hemen her sektörde yaşanan değişim ve dönüşüm baş döndürücü hıza ulaştı” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde ortaya çıkan sosyal ve ekonomik koşullarla mücadele ederken pek çok yeniliğe hızlıca adapte olduklarını belirtirken, bu süreçte beş kritik noktanın ön plana çıktığını vurguladı. Erkan, “Turkcell olarak ülkemizdeki şirketlerin kendi müşterilerine kesintisiz hizmet sunmaya devam edebilmelerini sağlayan temel hizmet ve servisleri sunuyoruz. Bu bakımdan telekom sektörünün ne kadar kritik öneme sahip olduğu bu süreçte herkes tarafından çok daha net olarak görülmüş oldu” dedi. Erkan, “Gelecek 5-10 sene içerisinde gerçekleşmesini beklediğimiz dijitalleşme 2020’de gerçekleşti diyebilirim. Eğitim, sağlık, perakende, ulaşım, e-ticaret, eğlence gibi hemen her sektörde yaşanan değişim ve dönüşüm baş döndürücü hıza ulaştı” diye konuştu.

Erkan, pandemi ile daha ortaya çıkan noktaları şu şekilde özetledi:

Telekom sektörü hayati derecede önemli

“Yaşanan değişim ve dönüşüm telekom sektörünün önemini bir kez daha ortaya koydu. Değişimden ekonominin, eğitimin ve iş dünyasının minimum seviyede etkilenmesini sağlamanın tek yolu güçlü bir telekom sektörüne sahip olmaktan geçiyor. Turkcell olarak bu dönemde elimizdeki teknolojik altyapıyı, bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli iletişim sunmak için seferber ettik.

Güçlü fiber altyapıda dünyanın gerisinde kalmamak için şart

Evlerde geçirilen sürenin uzaması ve uzaktan eğitim, evden çalışma süreçlerine geçişle birlikte fiber internet bağlantısına olan ihtiyaç bir kez daha ortaya çıktı. Bu bakımdan ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için altyapı yatırımlarını ortak yapacağımız bir modeli hızla hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede kaynaklarımızı üst yapıda, ülkemize daha fazla değer kazandıracak projelere ayırabiliriz.

Yerli ve milli dijital servisler bir ülkenin dijital sigortalarıdır

Pandemi süreci yerli ve milli dijital servislerin önemini de bir kez daha ortaya koydu. Turkcell olarak BiP, BiP Meet, Yaani arama motoru, YaaniMail, TV+, fizy, lifebox, Dergilik ve Paycell gibi hayatın her alanına dokunan dijital servisleriyle global oyunculara bağımlı olmadan kendi ayakları üzerinde duran bir ekosistem kurmayı başardık. Ülke olarak görevimiz kendi dijital servislerimizi zenginleştirmek ve hayatın her alanına yaymak olmalı.

Siber güvenlik tehditleri için bütüncül önlemler alınmalı

İnternette geçirilen süre artınca siber alandaki güvenlik konusu da önem kazandı. Biz Dijital Güvenlik Servisi’miz ile bireysel müşterilerimize, Siber Güvenlik Merkezi’miz ile de kurumsal müşterilerimize güvenlik seçenekleri sunuyoruz. Kişisel verilerin güvenliğinin önümüzdeki dönemde çok daha önemli hale geleceğini düşünüyorum. O nedenle online dünyada daha da dikkatli olmalıyız.

Ekonomik başarı için iş dünyasının dijitalleşme dönüşümü desteklenmeli

Alışkanlıklarımız hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. 5-10 yılda yaşanacak dijital dönüşümü 2020’de yaşadık. Bu dönemde kurumların işlerine kesintisiz devam edebilmeleri için sundukları hizmet ve ürünleri, eğer mümkünse dijital ortamdan erişilebilir hale getirmeleri gerektiğini gördük. Aynı şekilde online alışveriş ve mobil ödemenin de yaygınlaştığını görüyoruz. Bu trendlerin hızlanacağını ve bu alışkanlıkların kalıcı hale geleceğini düşünüyorum. O nedenle şirketlerin de müşteri alışkanlıklarındaki bu hızlı değişimi iyi okumaları gerekiyor.”
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