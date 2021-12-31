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Murat Erkan: "Dijitalleşme hedefimizi 2022 yılında da sürdüreceğiz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2021 yılı ve 2022’ye dair değerlendirmelerde bulundu. Erkan, dijitalleşme hedeflerini 2022 yılında da sürdüreceklerini söyleyerek, "Rekor müşteri kazanımı ile 2021 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar TL gelir elde ettik" dedi.

Ekonomi 31.12.2021, 14:51
Murat Erkan: "Dijitalleşme hedefimizi 2022 yılında da sürdüreceğiz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2021 yılı ve 2022’ye dair değerlendirmelerde bulundu. Erkan, dijitalleşme hedeflerini 2022 yılında da sürdüreceklerini söyleyerek, "Rekor müşteri kazanımı ile 2021 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar TL gelir elde ettik" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2021 yılı ve 2022’ye dair sektöre, Türkiye’ye ve dünyaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. 2020 yılında dünyayı etkisi altına alana Covid-19 salgınının 2021 yılında da iş süreçlerinden günlük alışkanlıklara kadar önemli değişimler getirdiğini belirten Erkan, "Dünyadaki ekonomik gelişmeler ve sağlıkla ilgili alınan önlemler küresel ekonomide toparlanma sağlarken, dijital dönüşüme odaklanan şirketler, pandeminin dünyanın ve toplumların üzerindeki olumsuz etkilerini de azalttı. Turkcell gibi topluma zorlu günlerde ayrıca duyarlı olan şirketler çalışanlarını, paydaşlarını ve iş süreçlerini koruma ve verimlilikle sürdürme hedefiyle çalışmalarını sürdürdü. Teknolojik gelişmeler ise bu dönemde ekonomiler için lokomotif işlevi gördü ve günlük yaşamın akışını sürdürdü" ifadelerini kullandı.

"Dijitalleşme hedefimizi 2022 yılında da sürdüreceğiz"

Şirket olarak 27 yıldır Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden biri olduklarına dikkat çeken Erkan, "Bu anlayıştan hareketle, Türkiye’yi küresel ölçekte temsil eden bir teknoloji şirketi olarak dijitalleşme hedefimizi 2021 yılındaki hızımızla 2022 yılında da sürdüreceğiz. 2021 yılındaki küresel ekonomik sıkıntılara rağmen başarılı finansal ve operasyonel sonuçlar elde ettik. Gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımları sayesinde odaklandığımız alanlarla toplumumuzu dijital dönüşümde bir adım daha ilerleterek ülkemize ekonomik ve toplumsal artı değer sağladık. Bunun bir sonucu olarak rekor müşteri kazanımı ile 2021 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar TL gelir elde ettik. Şirket, grup bazında FAVÖK 4 milyar TL’ye ulaşırken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 43,1 olarak gerçekleşti. Net kar yüzde 18 artışla 1,4 milyar TL olurken, bu tüm zamanların en yüksek çeyreklik rakamını işaret etti" diye konuştu.

"Pandemiyle şekillenen ekonomik düzende ‘yeni normalde’ de yeni fırsatlar olacağını öngörüyoruz"

Şirketin, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 1,2 milyon yeni müşteri kazanarak son 14 yılın en yüksek çeyreklik net müşteri kazanımına ulaştığını belirten Erkan, "Şirket olarak ‘1 milyon yeni müşteri’ hedefi ile başladığımız yılın ilk 9 ayında 2,5 milyon müşteri kazanımına imza attık, bu hedefi yeni yılda da sürdüreceğiz. Ülkemizde yeni yılla birlikte pandemiyle şekillenen ekonomik düzende ‘yeni normalde’ de yeni fırsatlar ve yükselmeler olacağını öngörüyoruz. Sektörümüz ve teknolojideki gelişmeler dünyada ve ülkemizde hızlı değişim ve dönüşüm içinde. Bir teknoloji şirketi olarak; ekosistem olarak sunduğumuz stratejik ana odaklarımız olan dijital servisler, ürün ve hizmetlerimizle ülkemizin teknolojiyle entegrasyonu ve dijitalleşme hedefleri için 2022’yi bir fırsat yılı olarak görüyoruz" dedi.

"2022, teknolojinin ve dijitalleşmenin geçtiğimiz yıla göre daha çok önem kazanacağı bir yıl olacak"

Erkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Dünyadaki teknolojik gelişmeler ve pandeminin dönüştürücü ve hızlandırıcı etkisi özellikle sektörümüzde bize yeni fırsatlar açacak. 2022, teknolojinin ve dijitalleşmenin geçtiğimiz yıla göre daha çok önem kazanacağı bir yıl olacak. Türkiye; genç nüfusa sahip, teknolojiyi seven, teknolojik gelişmelere hızlı ayak uyduran ve tüketen ve dijitalleşmeyi hedefleyen şirketlere sahip bir ülke olarak 2022 yılının ve gelecek yılların şekillenmesinde sahip olduğu bu potansiyellerle özellikle bölgemizde ve dünyada etkili olacak".

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