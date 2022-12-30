Muradiye OSB büyüyor

Manisa merkezdeki ikinci organize sanayi bölgesi olan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nin genişleme alanı geçtiğimiz 15 Aralık’ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü binasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetkililerinin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun temsilcisinin bulunduğu "Yer Seçim Komisyonu" toplantısı sonrasında Muradiye OSB’nin genişleme alanı oy birliğiyle kabul edildi. Halihazırda 140 firması, 9 binden fazla çalışanı bulunan sanayi bölgesinde genişleme alanlarıyla birlikte oluşacak yeni yatırımın ve istihdamın heyecanı yaşanıyor.

“İlk kez bir OSB tarım alanlarına genişlemeyecek”

Mart 2021’den bu yana Muradiye OSB’de altyapı, üstyapı, çevre düzeni ve enerji konularında gözle görülür atılımlara imza atan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, genişleme alanlarının müjdesini 18 Temmuz 2022’de düzenlenen Muradiye OSB 1. Etap Altyapı Kazı Töreni’nde vermişti. Kıvırcık konuşmasında, “Manisa’da ilk kez bir OSB tarım alanlarına genişlemeyecek, ilk kez bir OSB 500 metrekareden 50 bin metrekareye kadar sanayicisini ve sanayicisinin ihtiyaç duyduğu destek alanlarını içinde barındıracak. 2021 Mart ayında göreve geldiğimizde 20 yıldır birikmiş sorunlarının yanında, altyapısı olmayan, arıtma tesisi olmayan, gelir getirici faaliyeti olmayan bir OSB ile karşılaştık. Şimdi altyapı inşaatlarımıza başladık. Dükkanlarımızdan elde ettiğimiz gelirle sanayicimize yük olmadan başlattığımız inşaatlarımızı 2023 sonunda tamamlayarak, asfalt ve arıtma tesisi çalışmalarımıza başlayacağız. OSB’mizin genişleme alanı müjdesini Bakanımız Mustafa Varank’tan aldık. Tahsis edeceğimiz parsellerden elde edeceğimiz gelirle, Muradiye OSB’mizi marka OSB yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 2023 yılı sonunda tahsise başlanacak genişleme alanındaki yatırım planlarını görüşmek için Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Kasım ayında gerçekleştirdiği Manisa ziyaretiyle başlayan, Muradiye OSB’nin mevcut ve genişleme alanlarındaki başta elektrik olmak üzere tüm yatırımlarını konu edinen ziyaret programı hakkında Osman Kıvırcık, 2023 yılında genişleme alanlarıyla birlikte büyüyecek olan Muradiye OSB için gelecek yılın yatırım yılı olacağının müjdesini verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş ve TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım ile genişleme alanındaki enerji ihtiyacı konusunda toplantı yapan Osman Kıvırcık, EPDK ile enerji dağıtımı lisansı konusunda anlaştıklarını ve TEİAŞ Tarafından genişleme alanına 100 megawatt’lık dağıtım merkezi kurulacağını belirtti.

"Uzunburun, yalnızca sanayi bölgesi değil, hastane, meslek lisesi, otel, restoran ve yürüyüş parkurlarıyla modern bir yaşam alanı olacak"

Uzunburun genişleme alanı ile ilgili konuşan Osman Kıvırcık, “Manisa’da sanayicinin en acil ihtiyacı olan yer ihtiyacını karşılayabildiğimiz için mutluyuz. Güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri, gölet ve rezervuarlarıyla kendi kendine yetebilen, çevresel etkisi minimum düzeyde olan, doğa dostu, yeşil bir OSB oluşturma hedefindeyiz. Bununla birlikte, yanı başındaki Yoğurtçu Kalesi ile antik yolları, doğayla iç içe havasıyla bir cazibe merkezi oluşturacağız” dedi.

“Uzunburun, istişare kültürü ile elde edildi”

Manisa’da istişare kültürünün zayıf olduğunu, kurumlar arası istişare kültürü arttırılırsa Manisa’nın sosyal-ekonomik gelişiminin çok daha hızlı ve olumlu yönde olacağını söyleyen Kıvırcık, “Biz bu bölgeyi genişleme alanı olarak planlarken birçok kurumla görüştük, istişare ettik, bilgilendirmeler yaptık. Özellikle Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile şehrin nasıl bir OSB’ye ihtiyacı olduğu konusunda geniş çerçeveli görüşmelerimiz oldu. Kendileriyle istişare kültürünü Manisa’da yeniden geliştirdik. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası gibi ticaretin ve sanayicinin yanında ve destekçisi olması gereken bir kurum bile Mehmet Yılmaz başkan seçilene dek OSB’lerle çekişme halindeydi. Sayın başkan bu durumu düzeltti. Merkezdeki iki OSB’mizle de Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak iyi ilişkiler kurdu, bizlerin destekçisi oldu. Müteşebbis heyet ile yönetilen OSB’mizde yönetim kurulumuzun tamamının sanayiciden oluşmasını yine Mehmet Yılmaz’a borçluyuz. Başkan Yılmaz, son yapılan oda seçimlerinde de yönetim kurulunda sanayiciye çoğunluk verdi. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasının devamında Osman Kıvırcık, “Uzunburun, çalılık ve taşlık bir araziydi. Toprağı tarıma elverişsiz, atıl bir durumdaydı. OSB’mizin doğrudan sınır komşusu olmadığı, aramızda yalnızca karayolu bağlantısının olduğu bu bölgeye genişlemesinde şüphesiz başta Cumhurbaşkanımızın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın çok büyük bir çaba ve destekleri var. Kendilerinin destekleriyle tüm prosedürleri 1 yıl gibi kısa bir zamanda tamamladık. Manisa’ya verdikleri değer için kendilerine teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim” dedi.

2027 hedefimiz 12 milyon metrekare

Konuşmasında Türkiye’deki sanayi bölgelerinin yüz ölçümünün Avrupa’nın çok gerisinde olduğuna değinen Kıvırcık, Muradiye OSB’nin mevcutta üç milyon metrekarelik alanda faaliyet gösterdiğini, Uzunburun ve diğer düşünülen genişleme alanlarıyla birlikte Muradiye OSB’nin 2027 yılında 12 milyon metrekarede faaliyet göstereceğini, on binlerce çalışanı ve yüzlerce fabrikasıyla ülkenin örnek OSB’lerinden olacağını vurguladı.