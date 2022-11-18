Müjdeyi Bakan verdi! 42 bin 500 personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca binlerce sağlık çalışanının beklediği müjdeyi duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın o açıklaması:

31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.