Müjde piyasalara yaradı

Karadeniz bölgesinde keşfedilen enerji yataklarının miktarı ile ilgili yukarı yönlü bir revizyon yapılacağı açıklandı. Hafta içerisinde Türkiye Varlık Fonu genel müdürü konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunu bildirmişti. Borsalar haftanın son işlem gününde pozitif haber akışıyla alıcılı seyrederken BIST100 endeksi %1’e yakın artışla tekrardan 1.160 seviyesinin üzerine çıktı. Sabah yapılan düzenlemeyle arttırılan Swap faizlerinden sonra enerji kaynaklarında yapılacak olan revizyon beklentisiyle Dolar/TL 7,90 seviyesinin altına inmiş oldu.

Satır Başları:

Borsa İstanbul haftayı alıcılı olarak kapatıyor BİST100 %0,98 yükselerek 1.161 seviyesinden işlem gördü, BİST30 endeksi ise BİST100’e paralel olarak %0,97 artıdaydı, haftanın kapanışına doğru 1.292 puan civarında seyrediyor. Döviz kurları ise sürpriz swap kararı sonrası düşüşe geçti, TL cinsinden Dolar 7,88, Euro 9,32 olarak satıcılı bir gün geçirdi. Gram Altın ise %1,14 yükselerek 488 TL olarak piyasalarda alıcı buldu.

BİST100 %0,98 yükselerek 1.161 seviyesinden işlem gördü, BİST30 endeksi ise BİST100’e paralel olarak %0,97 artıdaydı, haftanın kapanışına doğru 1.292 puan civarında seyrediyor. Döviz kurları ise sürpriz swap kararı sonrası düşüşe geçti, TL cinsinden Dolar 7,88, Euro 9,32 olarak satıcılı bir gün geçirdi. Gram Altın ise %1,14 yükselerek 488 TL olarak piyasalarda alıcı buldu. Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz miktarına yönelik tahminini yukarı revize etmesi bekleniyor. Bloomberg News’ün haberine gör Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz sahasındaki rezevr miktarına yönelik tahmini yukarı yönlü revize etmeyi beklediği, yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanmasının planlandığı bildirildi.

Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz miktarına yönelik tahminini yukarı revize etmesi bekleniyor. Bloomberg News’ün haberine gör Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz sahasındaki rezevr miktarına yönelik tahmini yukarı yönlü revize etmeyi beklediği, yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanmasının planlandığı bildirildi. Türkiye, yeni bir NAVTEX ilan etti. Türkiye, yeni bir NAVTEX ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan etti.

yeni bir NAVTEX ilan etti. Türkiye, yeni bir NAVTEX ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan etti. Merkez Bankası'nın Pazartesi için açıkladığı geçici rezerv 109.910,4 milyon TL ekside. Banka'nın 13 Ekim için açıkladığı geçici rezerv ise 27.838,2 milyon TL ekside olarak görünüyor.

Pazartesi için açıkladığı geçici rezerv 109.910,4 milyon TL ekside. Banka'nın 13 Ekim için açıkladığı geçici rezerv ise 27.838,2 milyon TL ekside olarak görünüyor. Rusya'nın Başkenti Moskova'da Azerbaycan-Ermenistan görüşmeleri başladı-iha

Azerbaycan-Ermenistan görüşmeleri başladı-iha ABD Başkanı Trump, Fox TV yayınına telefonla katıldı, hafta sonu iki miting yapmak istediğini söyledi. Rakibi Biden'a "Telekonferansla olmaz, yüz yüze tartışalım" diyen Trump, iyileştiği imajını verdi. Ancak vücudunda hala virüs olduğunu da itiraf etti.

BİST 100

Güne 1.153 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.163 en düşük 1.151 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1.162 seviyesinde hareket ediyor. Günü % 1,03 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 15,8 milyar TL seviyesinde.

Şirket Haberleri:

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI): Şirketimiz, Vega Tem Point Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır.Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 66 olmuştur.

Eis Eczacıbaşı İlaç, Sanayi ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC): 1 Temmuz 2020 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin %50 oranında ortak olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki (Kanyon AVM) kiracılarımıza 1 Eylül 2020 tarihine kadar ihtiyaç duyulabilecek kira indirimi ve diğer kira destek uygulamalarının güncel ziyaretçi sayısı ve iş hacmi dikkate alınarak Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. (Kanyon Yönetim) tarafından belirlenmesine karar verildiği duyurulmuştu. Eylül-Aralık 2020 dönemi de dahil olmak üzere Koronavirüs (COVID-19) salgınının perakende sektörü üzerindeki etkilerinin devam ettiği süre boyunca, Kanyon AVM'deki kira destek ve indirimi uygulamalarının Kanyon Yönetim tarafından belirlenmesinin devamına karar verilmiştir.

Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE): 04.09.2020 tarihli şirket Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Al Bawakir Konut A.Ş'nde bulunan %50,01 iştirak payımızın satışı konusunda, Al Bawakir konut A.Ş. ortaklarından Al Qaradawi ailesi ile görüşmelere ve Al Bawakir Konut AŞ'nin değerleme çalışmalarına başlanmıştır.

USDTRY

Güne 7,9437 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,9571 en düşük 7,8914 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,8929 seviyesinde hareket eden kur günü %0,64 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,8700 seviyesinde.

Destek: 7,8700 – 7,8500

Direnç: 7,9400 – 7,9800

EURTRY

Güne 9,3535 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,3705 en düşük 9,3073 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,3239 seviyesinde hareket eden kur günü %0,28 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,3000 seviyesinde.

Destek: 9,3000 – 9,2700

Direnç: 9,3600 – 9,4000

EURUSD

1,1760 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1818 en düşük 1,1754 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1812 seviyesinde hareket eden parite günü %0,44 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1800 seviyesinde.

Destek: 1,1800 – 1,1700

Direnç: 1,1800 – 1,1900

XAUUSD

Güne 1.894 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.928 en düşük 1.893 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1.927 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %1,73 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın için ilk direnci 1.939 seviyesinde.

Destek: 1.904 – 1.882

Direnç: 1.939 – 1.951

BRENT

Güne 43,45 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 43,52 en düşük 42,85 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,12 seviyesinde hareket eden emtia günü % -0,51 azalışla kapatmaya hazırlanıyor.