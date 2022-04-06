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Muharrem Kasapoğlu Açıkladı! Burs Ve Kredi Ödemeleri Başladı!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Ekonomi 06.04.2022, 14:36
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabında; "Sevgili gençler, nisan ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başladı. Sağlıcakla harcamanız dileğiyle." sözlerine yer verdi.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.