Muhammet Uğurcan Barman 2. kez DEİK Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı

İki yılda bir düzenlenen DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu kapsamında DEİK üyelerinin katılımları ile toplam 2 bin 530 oy kullanıldı. İş Konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi.

Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı ikinci kez Muhammet Uğurcan Barman oldu.

Beyttürk İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Havva Nur Barman ile Beyttürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı Muhammet Uğurcan Barman

Barman, "Süreçte destek veren herkese kardeşim Havva Nur Barman'a, tüm DEİK ailesine ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederim." diyerek teşekkürlerini iletti.

Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı seçilen Muhammet Uğurcan Barman geçmiş dönemlerde DEİK'te yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettirmişti. Barman daha önce DEİK Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkan Vekilliği, Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini başarıyla yürütmüştü.

DEİK TÜRKİYE - YEMEN İŞ KONSEYİ

2010 yılında Yemen Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile imzalanan anlaşma ile DEİK çatısı altında kurulan DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi'nin amacı ikili ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandırıyor. Bu çerçevede İş Konseyi, iki ülke arasındaki ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılması; bankacılık, taşımacılık, standartlar başta olmak üzere ticari ve ekonomik ilişkilerin temelini oluşturan konularda girişimlerde bulunulması; somut işbirliği alanlarının tespit edilmesi gibi konularda çalışmalar yapmayı hedefliyor. DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi, Yemen'deki iç savaş ve istikrarsızlık sebebiyle çalışmalarına Türkiye'de yerleşik Yemen sermayeli firmalar ile devam ediyor.