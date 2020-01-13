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Muhammet Uğurcan Barman 2. kez DEİK Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu 11 Ocak 2020 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplam 145 İş Konseyi'nin Seçimli Genel Kurulu, aynı gün eş zamanlı yapılarak, İş Konseylerinin yeni Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi. Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı ikinci kez Muhammet Uğurcan Barman oldu.

Muhammet Uğurcan Barman 2. kez DEİK Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu 11 Ocak 2020 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplam 145 İş Konseyi'nin Seçimli Genel Kurulu, aynı gün eş zamanlı yapılarak, İş Konseylerinin yeni Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi. Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı ikinci kez Muhammet Uğurcan Barman oldu.

13 Ocak 2020 Pazartesi 14:07
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Muhammet Uğurcan Barman 2. kez DEİK Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı

İki yılda bir düzenlenen DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu kapsamında DEİK üyelerinin katılımları ile toplam 2 bin 530 oy kullanıldı. İş Konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi.

Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı ikinci kez Muhammet Uğurcan Barman oldu. 

Beyttürk İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Havva Nur Barman ile Beyttürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı Muhammet Uğurcan Barman

Barman, "Süreçte destek veren herkese kardeşim Havva Nur Barman'a, tüm DEİK ailesine ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederim." diyerek teşekkürlerini iletti.

Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı seçilen Muhammet Uğurcan Barman geçmiş dönemlerde DEİK'te yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettirmişti. Barman daha önce DEİK Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkan Vekilliği, Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini başarıyla yürütmüştü. 

DEİK TÜRKİYE - YEMEN İŞ KONSEYİ 

2010 yılında Yemen Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile imzalanan anlaşma ile DEİK çatısı altında kurulan DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi'nin amacı ikili ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandırıyor. Bu çerçevede İş Konseyi, iki ülke arasındaki ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılması; bankacılık, taşımacılık, standartlar başta olmak üzere ticari ve ekonomik ilişkilerin temelini oluşturan konularda girişimlerde bulunulması; somut işbirliği alanlarının tespit edilmesi gibi konularda çalışmalar yapmayı hedefliyor. DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi, Yemen'deki iç savaş ve istikrarsızlık sebebiyle çalışmalarına Türkiye'de yerleşik Yemen sermayeli firmalar ile devam ediyor.

Son Güncelleme: 13.01.2020 15:03
Anahtar Kelimeler:
Muhammet BarmanYemenTürkiyeDEİK
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