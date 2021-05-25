Muğla’ya milyonluk Apiterapi Merkezi

Dünya çam balı üretiminin yüzde 90’ını, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 78’ini karşılayan Muğla’ya arı ürünlerinin işlenerek ekonomik değere dönüştürülmesi için Muğla Valiliği önderliğinde ve GEKA desteği ile Menteşe Kafaca yol ayrımında Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği’nin arazisi üzerine ‘Apiterapi Merkezi’ kurulacak.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan’ın moderatörlüğünde Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Baha Başçelik, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile projeyle ilgili toplantı düzenlendi.

Muğla’da arıcılık sektöründe faaliyet gösteren arıcıların arı sütü, polen ve propolis gibi yüksek katma değerli apiterapik ürünleri üretmelerini sağlayacak ürünlerin işlenerek pazarlanmasına imkan sağlayacak projenin paydaşları arasında Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla’ya Hizmet Vakfı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Teknopark A.Ş. ve Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün olması planlanıyor.

“Proje olgunluk safhasına ulaştı”

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’nın arıcılık konusundaki güçlü yanlarına rağmen arıcıların arı sütü, polen ve propolis gibi yüksek katma değerli apiterapik ürünleri standartlara uygun şekilde üretmede ve işlemede sıkıntı yaşadığını belirtti. Projenin olgunluk safhasına ulaştığını belirten Vali Tavlı, “Söz konusu sıkıntının nihayete ermesi amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Muğla’da Apiterapi Ürünleri İşleme Merkezi kurulması yönünde bir fikir oluştu. Bu amaçla yatırımın uygunluğunun belirlenebilmesi amacıyla, MUTSO’nun yürüttüğü ve GEKA’nın desteklediği ‘Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Fizibilite Raporu’ hazırlandı. Fizibilite raporunda yer alan bilgilere göre yatırımının yapılabilirliği olumlu olarak değerlendirilmiş olup süreç içerisinde kurumlar arası yapılan ön hazırlık toplantılarında proje belli bir olgunluk seviyesine ulaşmıştır” dedi.

Arı ürünleri işleme, paketleme tesisi

Vali Orhan Tavlı, gerçekleştirilecek proje kapsamında öncelikle apiterapik arıcılık ürünleri işleme, paketleme ve uygulama merkezinin kurulacağını, Muğla’da arıcılık sektörünün tanıtım, pazarlama ve markalaşma kapasitesinin geliştirileceğini ve apiterapik ürün konusunda sektörel eğitimler verilerek bilinçlendirme çalışmaları yapılacağını söyledi.

“Proje maliyeti 4-5 milyon TL”

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ise, Muğla’da hayata geçirilmesi planlanan Apiterapi Merkezi’ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Valimiz Orhan Tavlı başkanlığında Güney Ege Kalkınma Ajansı’na (GEKA) ‘Apiterapi Merkezi’ ile ilgili proje yürütülüyor. Muğla’daki bütün sektör paydaşları ile beraber bir Apiterapi Merkezi’nin kurulması yönünden, yeni inovasyonlar oluşturacak, bugüne kadar bal, propolis, polen, apilarnil, arı ekmeği gibi ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik bir proje taslağı üzerinde toplantı yaptık. Biz Muğla arı Yetiştiricileri Birliği olarak merkezin kurulacağı yerin MAYBİR’in Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi girişinde geniş bir arazisi var. Bu arazinin içerisine 400 metrelik kısmına bir deponun kurulması yönünde bir çalışma var. MAYBİR bu projeye böyle bir sermaye katkısı veriyor. Şu anda bu projenin altyapı görüşmeleri yapılıyor. 4-5 milyon TL’lik bir bütçe talep ediliyor. Bunun bir kısmını yüzde 50-60’lık kısmını Güney Ege Kalkınma Ajansından, geri kalanı da Sayın Muğla Valimizin başkanlığında bu sektörlerden karşılanması görüşü var. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde toplantılar yapacağız. Çünkü bayramdan öncede yine Muğla Valimiz başkanlığında zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirdik. MAYBİR olarak arsa payı ile katkı yapıp, Muğla’ya böyle bir projenin kazandırılmasını istiyoruz. Bu proje ne getirecektir noktasında baktığımız zaman da dünden bugüne hep biz bal dışındaki arı ürünlerinin işlenmesine yönelik sıkıntılarımızın olduğunu ifade ediyoruz. Ama arıcı üretse nereye pazarlayacak. Kime pazarlayacak, peki arıcı nasıl üretecek? Şimdi bu konularda da bir üretim aşamasında sorumluluk aldık. Bu projenin içerisinde, Muğla’daki bütün arıcılarımızın özellikle apiterapi üretecek işletmeler oluşturmak istiyoruz. Sertifikalı işletmeler oluşturup, artık bundan sonra arıcımıza bunu MAYBİR kanalı ile sertifikalı sözleşmeli ürün modelleri ile ürettirip, üretilen ürünleri de bu merkezde işlenip pazara arz edilmesi gibi bir eksikliğimiz vardı. Bu eksiklik bu proje ile giderilmiş olacak" diye konuştu.

“Türkiye’de bir ilk olacak”

MAYBİR Başkanı Ziya Şahin, şöyle devam etti: “Üretimden, işletmeden, AR-GE’den pazarlamaya kadar Türkiye’de bir ilk. Bu projenin içerisinde üretim var, üretim işletmeleri var, AR-GE var, inovasyon var, işleme var ve pazarlama var. Her yönüyle tüm paydaşların, Muğla Ticaret Odası bunun işlenmesi ve pazarlanmasına bakacak. Herkes kendi alanında çalışacak. Örnek bir proje olan Apiterapi Merkezi’nin 2 yıl içesinde faaliyet geçmesini bekliyoruz ve Muğla’da bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz. TAB Genel Başkanı ve MAYBİR Başkanı olarak sorumluluğundan dolayı Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı’ya ve proje paydaşlarına çok teşekkür ederim.”

Muğla’da 4 bin 710 aile arıcılık yapıyor

Muğla’nın ülke arıcılığındaki konumu incelendiğinde 334 köyde, 4 bin 710 aile, 935 bin kovanla arıcılık yapılıyor. Muğla’da başlıca arıcılık ürünü çam balı olup, Türkiye üretiminin yaklaşık olarak yüzde 75-80’lik kısmını karşılıyor. Koloni sayısı ve büyüklüğü açısından ulusal çapta Muğla lider konumdadır. İklim yapısı ve doğal florası yılın neredeyse tamamında arıcılık yapmaya elverişlidir. Söz konusu avantajlarından dolayı apiterapik ürünlerin işlenmesine yönelik tesis yeri seçiminde Muğla’nın öne çıktığı görülmektedir.