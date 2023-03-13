Muğla’da kuzugöbeği altınla yarışıyor

Muğla’da Mart-Mayıs aylarında doğal ortamda yetişen kuzugöbeği mantarı kırsal mahallelerdeki vatandaşların geçim kaynağı olurken, kilosu 800 ila 1000 liradan alıcı buluyor.

Muğla’da vatandaşlar tarafından çok sevilen kuzugöbeği aynı zamanda kırsalda yaşayan kadınların da geçim kapısı oldu. Menteşe ilçesinde geçen sene fiyatı 400 ila 500 lira olan kuzugöbeği, bu yıl yağışların az olması ve kuraklık sebebi ile kilosu 800 ila 1000 liraya alıcı buluyor. Menteşe’deki halk pazarında satılan kuzugöbeği mantarının kilosu 800 ila 1000 liradan satılıyor.

Geçimini köy ürünleri satarak sağlayan Elif Tolgay, “Kuzugöbeği bu mevsimlerde çıkan bir ürün. Bizim burada kuzugöbekleri 2 ay sürer çok gıdalı, çok faydalı bir mantar. Şu anki fiyatı kilosu 800 ile 1000 TL arasında değişiyor” dedi.

Kuzugöbeğinin faydası

Kuzugöbeği mantarı kan şekerini dengede tutan güçlü bir besin olarak bilinirken, diyabet riski altında olan vatandaşlar, bu mantarı tüketebiliyor. Düşük kaloriye sahip olan kuzugöbeği mantarının, diyet öğünlerinde vatandaşlara besin desteği de sağladığı biliniyor.