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Mudanyalı minibüsçüler zam istiyor

Mudanya ile metro istasyonu arasında yolcu taşıyan minibüsçüler UKOME’den fiyat güncellemesi ve yeni güzergah istediler. Maliyetlerin bir yılda yüzde yüzden fazla arttığını belirten minibüsçüler tarifenin ise sadece yüzde 25 arttığını hatırlattı. Yolcu taşıma ücretlerinde haksız bir durum olduğunu ifade eden Mudanyalı minibüsçüler 6.75 TL olan yolcu taşıma ücretinin 10 lira olması gerektiğini dile getirdiler.

Ekonomi 15.02.2022, 09:57
Mudanyalı minibüsçüler zam istiyor

Mudanya ile metro istasyonu arasında yolcu taşıyan minibüsçüler UKOME’den fiyat güncellemesi ve yeni güzergah istediler. Maliyetlerin bir yılda yüzde yüzden fazla arttığını belirten minibüsçüler tarifenin ise sadece yüzde 25 arttığını hatırlattı. Yolcu taşıma ücretlerinde haksız bir durum olduğunu ifade eden Mudanyalı minibüsçüler 6.75 TL olan yolcu taşıma ücretinin 10 lira olması gerektiğini dile getirdiler.

Mudanya 23 Nolu Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Mehmet Açıkgöz, UKOME’nin minibüs ücretlerini kısa ve uzun mesafe olarak ikiye ayırdığını ve Mudanya’yı da kısa mesafe olarak tanımladığını vurgulayarak "İnegöl minibüslerinin yolcu taşıma ücreti kilometre başına 0,50 kuruş ama Mudanya’ya gelince bu rakam kilometre başına 0.22 kuruş olarak belirlendi. Ortada haksız bir durum var. Mazotun ve diğer tüm harcamaların da arttığını göz önüne alınca şu anda bu fiyatlarla yolcu taşımanın imkansız hale geldi” dedi.

Açıkgöz kooperatif olarak ekonomik olarak yolcuya da yüklenmek istemediklerini kaydetti. Çözüm olarak yeni güzergahların ilave edilmesiyle müşteri potansiyelinin artacağını söyleyen Açıkgöz; “Mudanya - Şehir Hastanesi, Mudanya - Terminal, Mudanya - Görükle ve Mudanya eski yol güzergahlarının ilave edilmesiyle müşteri potansiyelimizin artacağı gibi buraya gitmek isteyen Mudanyalıların da ulaşım sorunları böylelikle çözülmüş olacak. Ayrıca elimizde BUDO İskelesi var ve biz minibüsçüler olarak buradan hiç yolcu alamıyoruz. Gelen yolcu bilmediği için kapının önünde duran otobüse binmek zorunda kalıyor. Zaten Görükle’den sonra en çok otobüs neredeyse Mudanya’da var. Bu otobüslerin sayısının da düşürülerek bize destek olunmasını bekliyoruz” dedi.

"Giderlerimiz iki katına çıktı"

Açıkgöz, kooperatiften araç sahipleri dışında 100 kişinin çalışarak ekmek yediğini ve bunların da aile bazında hesaplandığı zaman araç sahipleri ile birlikte 1000 kişiye tekabül ettiğini belirterek; “Bu fiyatlarla ve bu iş potansiyeli ile neredeyse aç kaldık. Geçen yıl bu zamanlarda yolcu taşıma ücreti 5,50 TL. idi ve mazot 6,50 TL. idi. Bu yıl yolcu taşıma ücretimiz 6,75 TL., mazot ise 15,50 TL. yolcu taşıma ücretimiz sadece yüzde 25 artarken mazot yüzde 135 arttı. Geçen yıl araçlarımızın sigortası 3 bin lira iken bu yıl 9 bin lira. Kasko bedeli ise 7 bin liradan 25 bin liraya çıktı. Bu fiyatlar ile yolcu taşımamız mümkün olmuyor artık” diye konuştu.

"Araçlarımızı yenilemek artık çok zor"

Kooperatif olarak yolcularının konforunu düşündüklerini ve eski araç bulunmadığını belirten Açıkgöz; “Maalesef bu fiyatlarla ve bu iş potansiyeli ile artık yeni araç almak hayal oldu. Bugün yeni bir araç fiyatı 650-700 bin TL. Geçen yıllarda bilindiği üzere mekanik arıza sonucu 2 aracımız yandı. Böyle olunca da hem yolcularımızın sağlığı hem de konforu açısından araçlarımızı 3-4 yılda bir değiştiriyorduk. Bu fiyatlar ile artık nasıl yenileyebiliriz ki. Şu anda bir minibüsün motor yenilemesi bile 100 bin lira olmuş. UKOME ve yetkililerden bu haykırışlarımıza kulak vermelerini istiyoruz” dedi.

Açıkgöz; Mudanya Belediyesi’nin kendilerine tahsis ettiği yerden de memnun olduklarını belirterek; “Evet araçlarımızın yol olarak kilometresi arttı. Ancak Mudanya Belediyesi elinden gelen tüm imkanları bize sundu. Durağımızın ışıklandırmasından tutun da park kapısına kadar yapıldı. Hatta kendisinden BUDO iskelesinin Mudanya Belediyesi’ne tahsis edilmesinden sonra iskele civarında yolcu alabilmek için 2 araçlık bir durak da istedik. Bu konuda da elinden geleni yapılacağının sözü verildi. Kendisine kooperatif olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

Kooperatifin yeni yerinde tüm imkanlara sahip olduklarını belirten Açıkgöz; "Belediye Başkanımız Hayri Türkyılmaz çay ocağımızı ve tuvaletlerimizi de en güzel şekilde yaptı. Hayırsever bir üyemiz sayesinde de mescidimiz bile var” diye konuştu

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