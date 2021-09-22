banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone, depresyon ölçecek!
iPhone, depresyon ölçecek!
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Hastasından para alırken yakalanan Prof. tutuklandı!
Hastasından para alırken yakalanan Prof. tutuklandı!

Mudanya’da “Yöresel Ürünler Pazarı” kaldırıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Esnaf Odası’nın tepki gösterdiği Yöresel Ürünler Pazarı kaldırıldı.

Ekonomi 22.09.2021, 16:09
Mudanya’da “Yöresel Ürünler Pazarı” kaldırıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Esnaf Odası’nın tepki gösterdiği Yöresel Ürünler Pazarı kaldırıldı.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu’nun başvurusu üzerine Belediye İş Merkezi karşısında otopark alanına kurulan Yöresel Ürünler Pazarı, Kaymakam Ahmet Terzi’nin talimatıyla, esnafların şikâyetleri ve Mudanya trafiğine olumsuz etkisi göz önüne alınarak dün akşam zabıta marifetiyle kaldırıldı. Oda Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, " 26 Eylül 2021 gününe kadar açık kalması beklenen adı Yöresel Ürünler Pazarı adını taşıyan yer, yaptığımız teşebbüsler neticesinde 3. gününde kaldırılmıştır. Mudanya esnafımıza hayırlı olsun. Herkes şunu bilmelidir ki odamıza kayıtlı 1850 esnaf kardeşimizin haklarını savunduk. Yöresel Ürünler Pazarı adı altında bundan sonra Mudanya’da olur olmadık zaman ve yerlerde kurulan pazarlara esnaf kardeşlerimin tahammülü kalmamıştır. Yöresel denilen ürünlerin hepsini odamıza kayıtlı pek çok iş yeri zaten halkımıza sunuyor. Ağır pandemi kısıtlamalarında dükkânını açamayan, ama masrafları durmayan, kredi çeken esnaflarımıza haksızlık yapılmasını, ekmeklerinin ellerinden göz göre göre alınmasını hoşgörüyle karşılamamızı kimse bizden beklemesin” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0