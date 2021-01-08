Mücevher ihracatı düştü

Mücevher İhracatçıları Birliği, Aralık ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre TİM verileri baz alınarak Aralık ayında 298 milyon 58 bin 903 dolar mücevher ihracatı gerçekleştirilirken 2020 yılı toplam mücevher ihracatı, 3 milyar 757 milyon 767 bin 339 dolar oldu.

Mücevher ihracatı, 2020 yılında pandeminin oluşturduğu etkiyle 2019 yılına oranla yüzde 8,41 düşüş yaşadı.

Aralık'ta En Çok "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" İhraç Edildi

Aralık ayında ürün gruplarına bakıldığında, en çok ihraç edilen ürünün 209,6 milyon dolarla "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" olduğu görülüyor. Bu grubu 38,9 milyon dolarla "İşlenmemiş

Veya Yarı İşlenmiş Altın" takip ediyor.

2020 yılı geneline bakıldığında ise en çok ihraç edilen ürünü grubu, sektörde külçe altın olarak bilinen, 1,7 milyar dolarla "İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın" olduğu görülüyor.