Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin vergi ödevleri için geri sayım

COVID-19 salgınından etkilendiği için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin, ertelenen vergi ödevlerini 27 Temmuz Pazartesi gün sonuna kadar yerine getirmesi gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, COVID-19 salgınının işletmeler ve vatandaşlar üzerindeki etkisini hafifletmek için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni açıkladı ve çok sayıda yükümlülüğü erteledi.

Bu kapsamda, COVID-19 salgınından ve alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanunu kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması sağlandı.

Uygulamayla ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan, salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin olduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler için mücbir sebep hali ilan edildi.

Böylece, 2,7 milyon civarındaki mükellefin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin muhtasar ve katma değer vergisi (KDV) beyannameleri ile bazı bildirimlerin verilme süresi yanında, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri her bir dönem için 6 ay ertelenmişti.

KDV için beyanname süresi doluyor

Ertelenen vergi yükümlülüklerinden bazılarının uygulanma süresi geldi. Buna göre, mükelleflerin nisan, mayıs ve hazirana ilişkin muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dahil) ve KDV beyannamelerini 27 Temmuz Pazartesi gün sonuna kadar vermesi gerekiyor. Bu beyannameler için tahakkuk eden vergiler ise ekim, kasım ve aralık aylarının sonunda ödenecek.

Üç ayrı döneme ilişkin "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme süresi, imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter beratlarının yüklenme süreleri de pazartesi günü dolacak.

GEKAP'ta ödeme süresi doluyor

Öte yandan, yine COVID-19 nedeniyle iş dünyasına sağlanan kolaylıklar kapsamında, plastik poşetler ve ambalajlar için verilen geri kazanım katılım payının (GEKAP) beyan dönemleri, 2020 yılında 6 aylık, takip eden yıllar için 3 aylık olarak yeniden belirlenirken, bu yıl için ilk beyan ve ödeme süresi temmuzun sonuna ertelenmişti. Buna göre, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin GEKAP beyan ve ödeme işlemlerinin 31 Temmuz'a kadar tamamlanması gerekiyor ancak bu tarihin resmi tatil olması nedeniyle ödemeler 4 Ağustos Salı gününe kadar yapılabilecek.

Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisinin 2. taksiti ile bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin 2'nci taksit ödeme günü de 4 Ağustos'ta dolacak.