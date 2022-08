MTÜ’de bal hasadı tamamlandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Arıcılık ve Arı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan kolonilerde yeni dönem bal hasadı tamamlandı. Koloni başına yaklaşık 13 kilogram civarında saf balın elde edildiği hasatta verimin yüksek olduğu belirtildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Arıcılık ve Arı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan 30 dolayında ki kolonilerde yeni dönem hasadı tamamlandı. Yüzde yüz doğal çiçek balı üretiminin yapıldığı merkezde akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilere uygulamalı eğimlerinde verildiğini belirten Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Arı ve Arı ürünleri Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Semiramis Karlıdağ, yeni dönem hasadın tamamlandığını ifade ederek verimin yüksek olduğunu söyledi.

2019 yılında faaliyete geçen merkezde 30 dolayında kolini bulunduğunu aktaran Karlıdağ, "Bu yıl merkezimiz bünyesinde bulunan kolonilerde bal hasadımızı yaptık. Kolonilerimizi nektar döneminde Doğanşehir yaylasında konaklattık. Koloni başına yaklaşık 13 kilogram civarında bal elde ettik’’ dedi

Kent genelinde bazı bölgelerde verimim yüksek bazı bölgelerde ise düşük olduğunu ifade eden Karlıdağ, "Bu yıl Malatya’da bal üretimi bazı yörelerimizde iyi bazı yörelerimizde hiç olmadı. Battalgazi, Pütürge ve Beydağı bölgelerinde beklenen bal verimi elde edilemedi. Hekimhan, Akçadağ, Doğanşehir, Kuluncak ilçelerimizdeki üreticilerimizle görüştüğümüzde de verim iyi olduğu söylendi’’ ifadelerini kullandı

Malatya’da geçmiş yıllara da koloni başına ortalama 10 kilogram dolayında bal elde edildiğini belirten Karlıdağ, ’’Türkiye genelinde kolini başına 13-14 kilogram bal elde ediyoruz. Bu yeterli değil. Dünya genelinde baktığımızda Çin’de bu rakam 50-60 kilogram civarında. Türkiye bal üretimi açısından dünyada ikinci sıralarda ama koloni başına bal verimi açısından baktığımızda 10-11’lere düşüyor. Bu da bize kovan sayısından çok koloni başına elde ettiğimiz verimin düşük olduğunu gösteriyor. Biz koloni başına verimi arttırmak için çabalamamız gerekiyor. Bunun için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Arı ürünlerini üretimine odaklanmış bulunuyoruz. Kenevir propolisin varva üzerine etkisi, arı sütü konusunda çalışmalarımız oldu. Özellikle kenevir propolisinin varva üzerine etkisi olumlu sonuçlar verdi. Gelecekte ileri çalışmalar da yapacağız. Bu çalışmalarımızda bizlere her daim destek olan değerli rektörümüzde teşekkür ediyoruz’’ ifadelerine yer verdi

Merkezdeki arı kolonilerinin her yıl farklı bir bölgeye konuçlandırıldığını belirterek yüksek verimin hedeflendiğini kaydeden Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise “Üniversitemizi Ziraat Fakültesi bünyesinde Arıcılık ve Arı Ürünleri merkezimiz var. Bu merkezde ilgili hocalarımız öğrencilerimizle birlikte çalışmalar yapıyor. Çalışmalar her yıl çevresel etkenler gözetilerek farklı bir bölgede yapılıyor. Bu yıl Doğanşehir’de geçen yıl ise Pütürge civarında saf doğal katkı maddesi olmayacak şekilde üretimini yaptı hocalarımız. Öğrencilerimizin de katkısı oldu süreç içerisinde. Arılarda oluşan hastalıklarla ilgili olarak da kenevir propolisinin etkileri üzerinde bir çalışma yapıldı. Üniversitelerin en önemli amaçlarından biri eğitime, öğretime ve sosyal hayata katkı sağlamak. Diğer taraftan da ortaya çıkarılan ürünlerin de sahaya sunulmasıyla satışının gerçekleştirilerek döner sermayeye ve öğrencilere katkı sunması babındaki süreç ilgili öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir. Bizler de her konuda her türlü destek vermeye devam ediyoruz’’ diye konuştu