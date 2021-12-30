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Mozzarella peynirini artık Sakarya üretecek

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 20 dönüm arazi üzerine kurulan damızlık manda yetiştiriciliği tesisinin lansman töreni gerçekleştirildi. Faaliyete geçirilen tesiste mozzarella peyniri de üretilecek.

Ekonomi 30.12.2021, 18:36
Mozzarella peynirini artık Sakarya üretecek

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 20 dönüm arazi üzerine kurulan damızlık manda yetiştiriciliği tesisinin lansman töreni gerçekleştirildi. Faaliyete geçirilen tesiste mozzarella peyniri de üretilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe sağladığı damızlık, düve hastalıktan ari manda yetiştiriciliği tesisi Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları neticesinde tamamlandı. Erenler ilçesi Kayalarmemduhiye Mahallesi’nde 20 dönümlük arazi üzerine kurulan ve içerisinde 160 baş manda bulunan tesisin lansmanı yoğun katılımla gerçekleşti. Lansmana AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şenol Akçay, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bu tesise bakanlık olarak yüzde 50 hibe verdik"

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, "Büyük ve küçükbaş hayvancılığı kalkındırmakta devletimiz çok büyük atılımlar yapıyor. Bugün Türkiye’nin büyükbaş hayvancılıkta ciddi yatırımları, ciddi hibelerimiz var. Türkiye, süt üretiminde yaklaşık 23 milyon ton süt üretimi olan bir ülke. Aynı zamanda yaklaşık 1 milyon 400 bin ton civarında kırmızı et üretiminde ciddi bir potansiyeli var. Artık bugün kendine yetmeyle birlikte coğrafyasındaki ülkelere de ihracat yapan bir ülke haline geldik. Bu hizmetleri bizlere sunan ülkemizin bu şekilde hayvansal üretimde kalkınmasını sağlayan başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere, tüm üreticilerimiz ve sizlerin adına teşekkür ediyorum. Tabi Sakarya’da hayvancılık potansiyeli açısından çok değer verdiğimiz bir şehir, üreticilerimizin çok ciddi kültürü olduğu bir şehir. Manda ile ilgili bakanımız ’ülke genelinde bir proje uygulaması yapalım’ dediğinde tabi burada Sakarya’mız ihmal edilemezdi. Ekrem ağabey Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra tabi bakanlık olarak bizim Sakarya’ya bakışımız değişti. Bu manda projesiyle ilgili bakanımızın rızası ve izniyle böyle bir tesis kazandırdık. Bu tesise bakanlık olarak yüzde 50 hibe verdik. Bu tesiste üretilecek olan kaliteli damızlık manda düvelerimiz yine Sakaryalı üreticimizle bulaşacak ve yüzde 40 hibeli olarak damızlık manda düvesini almış olacak" dedi.

"Mozzarella peynirinin merkezi bundan sonra Sakarya olacaktır"

Lansman töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, "Sakarya’da çok ciddi anlamda hayvancılık yapılmış olmasına rağmen mandacılar bakanlığın desteklerinden faydalanamıyordu. Dolayısıyla mandacılık konusunun Sakarya’da gelişmesi çok zordu. Göreve geldikten sonra Sakarya’da bir çalışma başlattık. Bakanlığımız ile işbirliği halinde burada mandacılığın gelişmesinin gerekli olduğunu inandık ve çalışmalara başladık. Manda üreticilerin birliği yoktu. Onun için devletin hiçbir desteğinden faydalanamıyordu. Bizde 2021 yılı itibari ile üretici destekli Sakarya Manda Yetiştiriciler Birliği’ni kurduk. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren damızlık manda düvesi yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin uygulama esaslı bildirge kapsamında eylül ayının sonralarında damızlık manda yetiştiriciliğine başvurulmuştur. 160 baş manda veteriner hekimler ve bilirkişi kontrolünden geçirilerek kayıtları alınmıştır. İçerisinde bulunduğumuz tesis 15 dönüm metrekarelik alan üzerine kurulu tesis içerisinde şuan da 160 baş manda mevcut ancak 500 baş manda kapasitesine sahiptir. 500 kapasiteyi ise yavrularla birlikte çıkaracağız inşallah. Bu tesis birliğin ve büyükşehir belediyesinin bir eseridir. Böyle bir eser Sakarya’mıza kazandırılmıştır, hayırlı olsun. Bundan sonra sütler, yoğurtlar, peynirler, manda sucuğu bizden ve en önemlisi genelde ithal ettiğimiz mozzarella peynirinin merkezi bundan sonra Sakarya olacaktır" diye konuştu.

"Mozzarella peyniri Türkiye’de de çok tüketilen bir ürün"

Yurtdışından ithal edilen peynirin Sakarya’da üretileceğini belirten AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise, “Bu tesisin yüzde 50’sini bakanlığımız karşılamış, gerçekten çok ciddi bir rakam. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşımıza da yüzde 40 destek verecekler, bu da çok önemli. Mozzarella peyniri gerçekten bir ithalat kalemi, Türkiye’de de çok tüketilen bir ürün ve manda sütünden üretiliyor. Dolayısıyla bizde mozzarella peynirini kendi şehrimizde üretiyor olacağız" şeklinde konuştu.

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