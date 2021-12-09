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Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde(MTV) Değerlendirme Oranını yüzde 36.2’den yüzde 25’e indiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde(MTV) Değerlendirme Oranını yüzde 36.2’den yüzde 25’e indiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde(MTV) Değerlendirme Oranını yüzde 36.2’den yüzde 25’e indiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Ekonomi 09.12.2021, 04:01
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde(MTV) Değerlendirme Oranını yüzde 36.2’den yüzde 25’e indiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı.